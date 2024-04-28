楊紫瓊獲美國「總統自由勳章」 5．3拜登白宮頒發 未確認會否出席

【明報專訊】61歲楊紫瓊去年憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得奧斯卡金像獎最佳女主角，成為奧斯卡首名亞裔影后。昨日再傳來喜訊，她將獲美國頒授最高平民榮譽「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom）。頒獎典禮於5月3日在白宮舉行，由總統拜登（Joe Biden）親自頒發。據《馬來西亞太陽報》報道，由於楊紫瓊行程緊密，尚未確認會否前往美國出席頒獎禮。

屬美國最高平民榮譽

一年一度的「總統自由勳章」由美國總統頒發，與國會金質獎章並列為美國最高的平民榮譽。總統自由勳章是由已故美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）於1963年設立，表揚對美國安全或國家利益做出卓越貢獻，或在文化或其他重要領域有特別貢獻的人士，受獎者不需要為美國公民；楊紫瓊相信是首名獲得此勳章的華裔女演員。

過往曾獲總統自由勳章的演藝界人士有已故「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）、兩屆金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）、荷李活導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）等，非美國公民的獲獎者包括已故諾貝爾和平獎得主德蘭修女（Mother Teresa）、已故英國前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）等。

與「貓王」史匹堡睇齊

馬來西亞怡保出生的楊紫瓊，自小習芭蕾舞，1980年代來港加入影壇，首部電影伙拍洪金寶、林子祥主演《貓頭鷹與小飛象》，並由《皇家師姐》開始轉型當打女，拍過《皇家戰士》、《警察故事III超級警察》、《東方三俠》、《詠春》、《阿金》及《宋家皇朝》等衆多港產片，並憑《新鐵金剛之明日帝國》開始踏足國際影壇。她演出的《臥虎藏龍》當年獲奧斯卡多個獎項，也讓更多西方觀衆認識她。

2018年全亞裔卡士的《我的超豪男友》叫好叫座，楊紫瓊客串一角。2021年上映的Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》，她飾演尚氣阿姨映南。之後楊紫瓊還演出朱浩偉執導的奇幻歌舞片《女巫前傳》（Wicked: Part One），以及占士金馬倫（James Cameron）執導的《阿凡達》第3及第4集。

憑《奇異女俠玩救宇宙》創事業高峰

楊紫瓊參演的《奇異女俠玩救宇宙》為她創出事業高峰，囊括多個影后殊榮，包括第80屆金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角、第29屆美國演員公會獎最佳女主角、第38屆獨立精神獎最佳主角演出、第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角等。現在再獲頒總統自由勳章，5月3日由總統拜登頒發，未知到時她是否親自出席頒獎典禮。

娛樂組