《死侍與狼人》美指Ray Chan猝逝 賴恩雷諾士曉治積曼發文哀悼

資深美術指導Ray Chan（上圖）雙親是移英港人，日前在威爾斯住所附近猝逝，終年56歲，與他在《死侍與狼人》中合作的曉治積曼（下圖左）與賴恩雷諾士（下圖右）分別發文悼念。

【明報專訊】《死侍與狼人》將是今年暑假重頭大片，日前傳來噩耗，片中美術指導Ray Chan日前在英國威爾斯住所附近猝逝，終年56歲。除了《死》片所屬Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）發聲明悼念之外，主角「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）亦分別撰文哀悼。兩人不約而同表示兩星期前為《死》片補拍才見過Ray Chan，而且均盛讚他的工作及為人。賴恩指Ray是《死》片珍貴的創作力量，將會有很多人懷念他。曉治積曼則表示聽到Ray離世的噩耗感到很難過，稱讚對方創作了魔法，從其眼神可知他深愛自己的技藝。《死》片導演桑里維（Shawn Levy）亦發聲明指失去Ray，整個團隊大為震驚，「Ray不止設計了我們電影的世界，也燃亮了所有包圍他的人」。

Ray Chan在英國曼徹斯特的奧爾德姆出生，雙親是來自香港的移民。Ray畢業於利物浦藝術學校，其後在京斯頓藝術學院取得碩士學位。1993年加入影壇，首部作品《暗喜》，曾跟《拿破崙》烈尼史葛（Ridley Scott）、《羅馬》阿方索克朗（Alfonso Cuaron）等導演合作，並參與《驚天奪寶》、《血鑽》等電影的美術指導及布景設計工作。他由《雷神奇俠2：黑暗世界》起為Marvel多齣電影擔任美指，五度獲美術指導公會（ADG）提名，憑Marvel的《銀河守護隊》及《復仇者聯盟4：終局之戰》先後於2015及2020年在ADG得獎。