林奕匡開騷賀《高山低谷》10周年 大肚太太爆BB聽歌反應大

【明報專訊】林奕匡一連兩場在東華三院東蒲胡李名靜體育館舉行的《高山低谷10週年Special-Phil Lam The Great Decade Live》前晚開鑼，太太李靄璣腹大便便到場支持，還有試當真成員阿慈、小薯茄成員肥蚊和力臻等捧場，葉巧琳和黃妍擔任嘉賓，3人合唱《藝術與科學》。

身穿紅色西裝林奕匡吹奏色士風唱出《高山低谷》揭序幕，表示曾幾何時想過做爵士樂手，但很多爵士樂手朋友都說好難搵食，有得揀不要揀這行，叫他好好讀書，但他就是喜歡音樂，兜兜轉轉，最終當了歌手，現在間中可以吹奏色士風跟大家見面。

林奕匡自認科學派，揀做歌手是人生最不理智的決定，亦是最正確的決定，「多謝家人支持，多謝太太在我心灰意冷、迷惘的時候無放棄我、支持我」。他安歌時走落台和歌迷握手，粉絲high爆，最後以《一雙手》作結。

8月停工陪太太待產

林奕匡騷後表示太太腹中BB第一次聽他在台上唱歌，老婆話BB聽到他唱歌反應大。有否在家唱歌哄太太和BB？他稱唱歌都是冧太太，有時他彈琴，李靄璣唱歌。4個月後便見到BB，林奕匡表示心情緊張又興奮，不知BB出世後會如何，有一萬個可能，現在要做好手頭上工作，8月停工陪李靄璣待產，到時一定陪太太入產房，又自爆見血會腳軟，6歲時曾想過做醫生，最終打消念頭。他希望未來在較大場地開騷，今次演唱會是一個小紀念，紀念《高山低谷》10周年，原本覺得不需要慶祝，但沒有這首歌，他已回加拿大。

記者：柯美