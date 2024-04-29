《淚之女王》結局前收視跌 金秀賢撞車戲被嫌老套

【明報專訊】《來自星星的你》金秀賢與《我的出走日記》金智媛合演韓國有線頻道tvN劇集《淚之女王》，前晚播第15集，收視21%，較上集微跌0.6個百分點，依然穩佔同時段冠軍，但未超越tvN史上最高收視劇集《愛的迫降》21.6%紀錄，預計昨晚播出的第16集大結局可改寫歷史。

跟《淚之女王》同時段播出的MBC《搜查班長1958》，由《模範的士》李帝勳主演，前晚第4集收視跌3.7個百分點至7.1%；《代理公司》李寶英主演JTBC《Hide》，第11集錄得4.4%，微跌0.1個百分點。EXO隊長Suho主演古裝劇《世子消失了》，第5集升0.3個百分點至2.8%，成為開播新高。SBS《7人的復活》前晚播第10集，收視跌1.7個百分點，報2.1%，不僅在同時段包尾，也是開播以來新低。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《淚之女王》，《搜查班長1958》在Disney+播出，《世》《7》兩劇於「黃Viu」上架。

《淚之女王》前晚一集講述金智媛完成腦部手術後失憶，迷戀她的朴成勳訛稱是其男友，金的前夫金秀賢則是跟蹤狂，並涉嫌殺人被捕，金智媛皆信以為真，卻好奇金秀賢的為人及自己過去。其後金智媛透過記事簿尋回記憶，正當金智媛與金秀賢相約見面之際，朴成勳駕車撞向金秀賢，後者重傷，生死未卜。不少觀眾指劇情老套過時，還兩度出現車禍情節，不知大結局安排能否滿足觀眾。

曾參演《來自星星的你》的洪真慶、曹世鎬及南昶熙，客串《淚之女王》第15集，扮演私家偵探，洪真慶還自稱經營漫畫店，擺明向《星星》致敬。

文：蘇珮欣