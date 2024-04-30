康文署拒借場地 舞台劇頒獎禮改餐廳舉行 馮祿德：唔會做觸犯法律嘅嘢

【明報專訊】第32屆香港舞台劇獎頒獎禮經歷風雨，在藝術發展局（藝發局）以上屆頒獎禮內容「直接或間接」對該局聲譽「造成損害或不利影響」等理由，下調對香港舞台劇協會（劇協）資助，以及康文署拒借場地，昨晚於灣仔碼頭Pier 1929餐廳舉行，共頒發21個獎項，大部分候選者都有到場，包括黃子華、林海峰及田蕊妮等。劇協會長馮祿德稱今屆以「風」為主題，是善良的風吹走陰霾。

記者：柯美

攝影：劉永銳

馮祿德（祿叔）在頒獎禮舉行前接受訪問，問到頒獎禮在藝發局停止資助下舉行的感受？他哈了一聲說：「今（昨）日心情好輕鬆、好愉快，可能昨（前）晚完成演出，加埋睇到一切都好順利，天氣又不太差。事實上籌備今屆頒獎禮，在過去兩三個月都保持平靜、輕鬆，好似無事發生過嘅平靜心態去進行，唯有這樣處事先會順利，未來先更樂觀。同埋世界係要繼續轉，我哋希望一切可以好和諧咁去發展。」

平常心當無事發生過

未來會否再向藝發局申請資助？會否將今屆頒獎禮給藝發局看，知道他們的表態？祿叔稱有信心一切順利，但不覺得是一種表態，會平常心進行，盡量做到最好，「平常心的意思是曾經發生過小風波、大風波也好，我哋當無事發生過，都係咁樣準備，繼續去做、創新，今次盡力做到最好，當然永遠都有不足，下次應該更進步。來年點做？我哋思考過，未有最後決定，我哋為全港市民服務，去申請一啲香港市民嘅公帑應該好合理，當然如果有什麼客觀或其他理由唔批准，到時再算，相信有理由一定會提出，我哋一直抱積極樂觀希望。（可有信心獲批資助？）無，都係平常心，無得估人哋點諗，你問我係咪被打壓？我上次記者會都有講，我唔鍾意用封殺、打壓呢啲字，亦希望對方唔係」。

其他人點諗無得估

問到今次嘉賓及劇目可有篩選？祿叔說：「正如之前講，我哋當無事發生過，本着初心，原則係合法合理合情，係唔會踩任何嘢及做觸犯法律嘅嘢，至於其他人點諗，鍾意邊個唔鍾邊個，我哋無得估，順住主題去做，疫情出現後更加要定主題振奮人心。」他指藝術發展求新求變是自然趨勢，如發覺今次有什麼新構思，不一定是因為目前環境，或因為顧忌什麼、遷就什麼，純粹可能礙於客觀環境和人手等問題，不要估測，「我最怕估測，我哋嘅心係坦誠及直率，𠵱家表達多咗，驚有啲人覺得隱晦含蓄唔明，都係藝術手法。我哋一向用不同手法追求真善美，合法、合情、合理，無一早定Marking Scheme」。

祿叔表示今屆轉到私人地方舉行都有困難，要顧忌有否影響到市民生活，如果場地鄰近民居，引起哄動就不好了，亦影響到公安，到時又多一條問題。問到花費多少？他說：「講錢失感情，但我哋就住，多謝熱心支持香港舞台劇嘅市民，透過買我哋嘅紀念品，籌到足夠嘅錢今晚用，如有少許用剩，希望撥落明年，但希望不用啦，可以真係名正言順申請到市民交稅、政府撥嘅一啲費用畀我哋，到時申請不到再算，天無絕人之路。」

善良「風」吹走陰霾

提到今屆主題「風」，是否回應當局撤資助？祿叔叫大家別胡亂聯想，「風」字是大家傾出來，風是自然現象，「我哋取其善意，今次講到明，唔好估，我哋唔揀黑面，係白面，係揀善嗰面，唔係惡嗰面，唔好屈我，我係揀好嘅意思。好嘅意思係乜嘢？我哋成班藝術工作者面對疫情後，齊心重建香港，還有清新善良嘅風吹走以往陰霾」。

歐陽駿擊敗黃子華奪劇帝

上屆頒獎禮邀新聞人物尊子、蔡玉玲任嘉賓惹爭議，今屆由得獎者負責頒給下一名得獎者，司儀稱「全部都係自己人」，大會司儀由劇協幹事分組擔任，由介紹各候選者或得獎者上台致謝辭，皆集中「講多謝」沒題外話。田蕊妮憑《大離婚日》獲最佳女主角（喜劇/鬧劇），趙伊禕憑《植物人》奪最佳女主角（悲劇/正劇），歐陽駿憑《史家本第二零二三回之伏虎降龍》擊敗黃子華與林海峰奪最佳男主角（喜劇/鬧劇），魯文傑憑《撒旦狂筆》獲最佳男主角（悲劇/正劇），毛俊輝獲終身成就獎。

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