邱鋒澤慶祝出道10周年 陳零九即學廣東話叫拍檔「收皮」

【明報專訊】台灣組合五堅情其中兩名成員陳零九與邱鋒澤組「九澤CP」，於九展舉行兩場《愛在你身邊LOVE GAME巡迴演唱會》，前晚尾場，兩人甫出場即跳唱快歌《愛在你身邊》、《Replay》、《停好挺好》帶動全場氣氛。邱鋒澤搞笑學講得意、飲杯及羽毛球等廣東話，台下粉絲舉起寫有「收皮=閉嘴」的紙牌，陳零九即時向拍檔說：「收皮啦你！」場面爆笑。

邱：感覺幸福和圓滿

2014年4月28日出道的邱鋒澤前晚開心慶祝出道10周年，感謝所有粉絲一路支持，「時間一轉眼就過，希望未來20年甚至30年，都一直唱歌給大家聽」。他選唱英文歌《SEASONS》，稱視粉絲如家人和朋友般，無論季節怎變，彼此關係也不變。工作人員突然推出蜜蜂造型蛋糕，令邱鋒澤一臉驚喜，陳零九即時送擁抱，邱鋒澤說：「有好友好團隊及粉絲陪我行過10年旅程，感覺幸福和圓滿。」

完騷後受訪，兩人稱香港粉絲超級熱情。問可有計劃到紅館開騷？邱鋒澤表示一直有申請，可惜未有檔期，「紅館是很大舞台，無論是五堅情還是九澤CP都希望登上紅館」。提到台上稱想去中環蘭桂坊見識，陳零九說演出後有點疲累，未知體力狀况是否可行。邱鋒澤感謝粉絲為他準備蛋糕慶祝，又在咖啡店搞展覽，「入行10周年，今（前）晚最難忘，因為見到粉絲很感動，覺得自己很幸運，稍後回台灣將舉行10周年演唱會」。

陳：緣分來到不抗拒

陳零九去年宣布跟拍拖10年的網紅女友分手，早前與台灣女歌手Miusa傳緋聞。他聞言笑說：「這個（分手一周年）不需要慶祝，現時我專注事業，加上剛轉了新公司，所以這3年都會專心工作。（緋聞真定假？）就算是真的都會答是假，我與邱鋒澤才是真的！不敢說得太肯定，總之拍拖事順其自然，緣分來到不抗拒。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵