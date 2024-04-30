【娛樂場】《鬼天廈》取材「台北第一凶宅」 KOL白癡公主「瞓身」演厲鬼

【明報專訊】台灣話題鬼片再度襲港！繼改編自台灣都市傳說的《紅衣小女孩》系列、《返校》、《女鬼橋》後，新片《鬼天廈》下月在港上映，由金鐘獎迷你劇最佳女配角黃瀞怡（小薰）、《我們與惡的距離》新星陳妤、《美國女孩》高慧君、潘君侖，以及首次拍戲的KOL戴平雅（白癡公主）主演。

《鬼天廈》講述1984年位於台北市中心一棟大樓，發生大火奪走19條人命，其後靈異傳言不斷，成了知名兇宅，因租金遠較周圍住宅低廉，總是住滿住客。驅魔師佩芝（陳妤飾）、尋找鬼故事靈感的YouTuber劭軍（潘君侖飾）、北上工作的怡婷（鄭茵聲飾）等人陸續入住。佩芝與劭軍因一起經歷了靈異事件，決定聯手調查這些無法解釋的恐怖現象，想找出當年火災真相。

開畫票房大賣

《鬼天廈》在台上映首周末破550萬台幣（約132萬港元），成台灣華語片開畫票房冠軍，昨日達1100萬台幣（約264萬港元）。故事靈感取材自「台北第一凶宅」錦新大樓真實案件，這棟位處台北市中心的大廈地段雖好，但30多年內，共發生逾20多宗命案。1980年代一場火災造成300多人受困，最後奪走19條人命，震驚社會，其後意外頻生。已成都市傳說的「燒肉糭事件」也發生在這大廈，一名女子因感情問題跳樓自殺，意外壓死樓下賣燒肉糭的小販，恐怖名聲不脛而走，成為台灣最猛的凶宅之一。

「人比鬼可怕」

大廈至今仍像「黑洞」般吸走無數人命，不僅有情侶雙屍命案，跳樓事件也層出不窮，多年間發生過多宗自殺，以及非自然死亡案件。因此大廈的房租和房價較周邊地區便宜，即使是猛鬼大樓，還有很多低收入市民願意入住。

《鬼天廈》除驚悚元素，同時反映大樓中住戶身為社會底層的無奈實况。因房租便宜，聚集了許多收入不高或職業在中下階層的居民，身處社會底層的女子被虐待、欺凌、性騷擾求助無門，甚至為了生存，遇到困難也只能見死不救的心酸光景，可以說是「人比鬼可怕」。

為角色停工兩個月學戲

白癡公主首度拍戲，遇上極大挑戰，片中為生計在大樓的私娼寮賣淫，遇上變態客人SM施暴，再被「皮帶客」二度暴力對待而喪命成怨魂。白癡公主透露為演好角色，停工兩個月上表演課做足準備，「這次的演員訓練，讓我以角色麗美的名義，寫了好幾次的自傳，關於個人介紹和童年經歷，還設想為何想做特種行業的心態，從想像中體驗了不同的心境和人生。雖然身為YouTuber也常有機會體驗各種生活，但完全變成另一個人的感覺，還是頭一次」。她的努力只為成全片中最恐怖的厲鬼「麗美」，戲中一場被痛打及虐待之後毀容，死不瞑目的演出，讓人看得心痛又膽戰心驚。

《鬼天廈》5月16日香港上映