Taylor Swift包辦流行榜頭14位破紀錄

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift於4月19日推出第11張錄音室大碟《The Tortured Poets Department》,結果刷新多項紀錄,除了首周錄得261萬張銷量,是自2015年英國天后Adele《25》(348萬張)後的最佳開售成績,據美媒報道,Taylor Swift新專輯的14首歌,雄霸美國Billboard Hot 100流行榜前14名席位,再破其2022年以《Midnight》攻佔Billboard 前10名的歷史紀錄,難怪下周舉行的時裝界盛事Met Gala,不斷流傳她會亮相的消息。

Taylor Swift今年2月在格林美音樂頒獎禮上宣布4月19日會推出新專輯《The Tortured Poets Department》(TTPD),開售當日更表示加推多一張碟給粉絲雙重驚喜。除了開售報捷,首周錄得261萬張銷量,僅次於Adele的《25》,成為歷來專輯開賣最暢銷亞軍之外,她與Post Malone合唱的《Fortnight》在串流平台亦錄得7620萬次,除了是她第9首串流平台冠軍歌曲,亦在Billboard Hot 100流行榜登頂,並且是其第12首Billboard冠軍歌。

據報Taylor Swift新專輯《TTPD》31首歌全部打入Billboard Hot 100流行榜,《Fortnight》和《Down Bad》、《So Long, London》、《I Can Do It With a Broken Heart》等14首歌更雄霸Billboard頭14位,讓她再次刷新自己紀錄,成為首名在Billboard包辦前14席位的女歌手,亦是繼《Mignight》橫掃前10位置後,首名兩度包辦流行榜頭10位的歌手。Taylor獲悉此喜訊後,透過社交平台多謝粉絲支持,又表示刷新自己紀錄「難以置信」。其實多得其巡迴演唱會《The Eras Tour》帶挈,她2019年的舊作《Cruel Summer》亦上榜,共32首歌打入Billboard,成為史上單一星期上榜歌曲最多的歌手。

美媒指下周會出席Met Gala

歷來有12首Billboard冠軍歌的Taylor Swift,亦超越了雲妮侯斯頓(Whitney Houston)、珍納積遜(Janet Jackson)等前輩,並平了The Supremes及麥當娜(Madonna)的紀錄,並列史上最多冠軍歌第5位。不過要奪冠軍歌王者之位,仍有很多對手,譬如分別有13首冠軍歌的米高積遜(Michael Jackson)和Drake;Rihanna亦十四度登頂,暫列季軍位置。披頭四(The Beatles)共有20首Billboard冠軍歌,史上最強,瑪麗嘉兒(Mariah Carey)緊隨其後,作品十九度登頂,並且是女歌手之冠。

另一方面,有「時裝界奧斯卡」之稱的Met Gala,本月6日在紐約舉行,據娛樂網站TMZ報道,Taylor Swift與美式足球員男友查維斯卻斯(Travis Kelce)均收到邀請,但已婉拒出席。另一美媒《紐約郵報》引述消息人士指,Taylor將會現身,不過未確定查維斯會否陪同她出席,特別是她的歐洲巡唱《The Eras Tour》本月9日於巴黎開鑼,若亮相Met Gala,也不會阻礙其行程。Taylor早於2008年首次參加這項盛事,對上一次出席則是2018年。