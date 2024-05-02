【開箱】《犯罪都巿：鐵拳清算》 馬東石打倒網絡罪犯

扮演線人的朴智煥，是今集案件的關鍵角色，笑位亦集中在他身上，成為最大亮點。

馬東石一拳打飛壞人，大快人心，但也有評論指他過分暴力，毒打已被拘捕的疑犯。

【明報專訊】《屍殺列車》53歲男星馬東石主演的《犯罪都巿》系列，2017年上映，在韓國錄得688萬觀衆人次，成為當地史上「18禁」最高票房季軍。2022年上映的續集《犯罪都市：極拳執法》更進一步，共1269萬入場人次，成為史上最賣座韓片第10位；翌年推出第3集《犯罪都市：鐵拳掃毒》，錄得1068萬入場人次，繼《與神同行》系列後，成為另一「雙千萬」作品。身兼監製的馬東石表明會拍足8集，甚至計劃推出荷李活版。新一集《犯罪都巿：鐵拳清算》上月24日在韓國開畫，截至前日，累計觀影人次破500萬，進帳475億韓圜（約2.6億港元），已超過350萬人次的收支平衡點；香港緊貼昨日公映，今集結構與前作相同，可說沒新鮮感，但帶來爽朗動作場面及笑位，進一步確立整個系列的優點。

動作場面與反派成焦點

《犯罪都市》系列目標明確，就是「怪物刑警」馬東石會用拳頭打擊壞人。故事延讀上集，講述刑警馬錫道（馬東石飾）調查利用外賣軟件販毒案期間，得悉應用程序開發者在菲律賓被殺，而且只是一名大學生，被「賣豬仔」到當地，並與網上非法賭博組織有關。特種部隊僱傭兵出身的白昌基（金武烈飾）和虛擬貨幣上巿公司CEO兼IT天才張東哲（李東輝飾）在菲律賓通過綁架、監禁、殺人等方式，經營非法賭博網站。馬錫道為了拘捕他們，跟線人張夷帥（朴智煥飾）合作，後者臨時加入警隊，協助馬錫道拘捕罪犯。

《犯罪都巿》系列拍到第4集，沒有辜負觀衆期待，以粉絲熟悉的模式「回歸」，其實跟《狂野時速》、《職業特工隊》等荷李活著名動作片系列的成功方程式相似，比起故事情節，更重要的是動作場面與反派表現。今集奸角有IT界年輕CEO張東哲及特種部隊出身的白昌基。前者利用科技賺錢，榨取網民、投資者金錢，安逸在家操控網站，其他行動由白昌基負責，卻因利潤分成鬧不和，互相想除去對方，馬錫道則密謀將二人一網打盡。張東哲空有頭腦，為人不可一世，嘴臉討厭；白昌基則擅用短刀，動作敏捷，個性沉默，殺人不眨眼。

結尾機艙高手過招

電影前段落力塑造馬錫道及白昌基皆是高手，前者可以單手捉實已發動的「綿羊仔」電單車、徒手拆走鐵閘、一拳打飛壞人；白昌基則一刀便劏破肚皮，一手𠝹開頸動脈，出手快、狠兼冷血殘忍。電影尾聲二人終極一戰，馬錫道自然必勝，因此執導《犯罪都巿：鐵拳清算》的《烏有之地》導演許明行，只好讓白昌基變得無能，安排二人在飛機相遇，白昌基不能攜帶任何武器，削弱了他的攻擊力，但為了「公平」一點，讓白昌基的手下同行，2對1決鬥，加上機艙空間狹小，動作戲顯得更刺激更有張力。

加插女角減輕男人味

扮演反派白昌基的金武烈十分搶眼，面目表情讓人不寒而慄，與正義刑警馬東石形成強烈對比。不過今集最耀眼的角色，非朴志煥飾演的「線人」張夷帥莫屬。其實這角色在首兩集也有出現，第3集則於「彩蛋」亮相，今集成為案件關鍵及笑位所在。《犯罪都巿》系列向來男人味重，今集終於加入女角，《淚之女王》李主儐扮演網絡調查隊主任，從未外出執勤，破天荒跟隨馬錫道執行任務，雖然佔戲不多，總算為整個系列帶來突破。

《犯罪都市4》與前作結構和形式相似，故事亦欠新意，即使以網絡罪案為背景，但賭博網站及「賣豬仔」故事，早有不少韓劇拍過，略嫌失去特色。雖然如此，馬東石拳拳到肉，打倒壞人，同時不失幽默感，依然是全片看點。電影節奏流暢、爽快，觀眾可輕鬆度過109分鐘。另外，今次馬東石片中出拳時加強了音響效果，建議在相關設備更佳的戲院觀賞，會有更震撼感受。

上映日期：5月1日