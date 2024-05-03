《特技狂人》對白影射尊尼狄普家暴案 網民批不當

《特技狂人》把尊尼狄普與安柏赫特的家暴事件當成笑話，惹起網民不滿。

【明報專訊】《Barbie芭比》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）與《奧本海默》愛美莉賓特（Emily Blunt）合演動作片《特技狂人》（The Fall Guy），上周四率先在港開畫，美國延至今日（3日）公映，據美媒The Hollywood Reporter昨日報道，戲中出現嘲諷尊尼狄普（Johnny Depp）與前妻安柏赫特（Amber Heard）家暴案的笑話，惹起部分網民不滿，狠批有關笑料太「廉價」。

電影其中一幕講述愛美莉誤把賴恩當是入侵者，在休息車內痛毆男方，《乜都得教練》女星漢娜韋汀咸（Hannah Waddingham）飾演電影監製突然登門拜訪，發現車內一片狼藉，於是開玩笑說：「感覺就似尊尼狄普和安柏赫特曾經出現一樣。」網民認為編劇不應把家暴當成笑話看待，「如今都已2024年了，還有人覺得如此骯髒的笑話很有趣？」截稿前為止，電影公司尚未作出回應。

《特技狂人》製作費約1.3億美元（約10.1億港元），香港、澳洲、意大利等38個國家及地區開畫首周票房累計840萬美元（約6550萬港元），美媒Variety估計美國本周開畫首3日收3500萬至4000萬美元（約2.73億至3.12億港元），有望為暑期票房打響頭炮。