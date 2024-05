next

【明報專訊】韓國男團Seventeen最近推出新曲加精選專輯《Seventeen Best Album '17 is Right Here'》,主打歌《Maestro》探討人工智能創作音樂的年代,誰才是真正的指揮家。新碟上月29日發行首天銷量已達226萬張,截至前日累計銷量更達260萬,成績理想。

日本Oricon公布數字顯示,Seventeen新碟在日本賣出25.5萬,登上單日銷量榜冠軍。不過,最近網上瘋傳東京街頭出現大量Seventeen新碟的照片,網民猜測是粉絲購入大量唱片,只為收藏隨碟附送偶像閃卡,取卡後便把唱片丟棄。類似買碟送卡的營銷策略,一直以來備受爭議,雖然有助推高銷量,同時造成資源浪費。

提起Seventeen,所屬事務所HYBE昨日公布今年首季業績,銷售額達3609億韓圜(約20.5億港元),較去年同期下跌12%,盈利為144億韓圜(約8200萬港元),更比去年同期暴跌超過七成,原因是韓國唱片業淡季,加上旗下防彈少年團(BTS)成員正在服兵役有關。