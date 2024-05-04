Ian唔介意電影海報被消失 姜濤自爆藏黑圖 等Edan生日「回禮」

【明報專訊】MIRROR世界巡唱於5月1日完成新加坡站演出，在當地逗留4天後，前晚返港。4月30日25歲生日的姜濤獲隊友送蛋糕賀壽，最驚喜的「禮物」，是遭呂爵安（Edan）偷拍機上睡覺扯鼻鼾的黑圖贈興，難得壽星仔不介意，但暗示有機會待對方生日時「回禮」反擊。陳卓賢（Ian）對於電影《12怪盜》的北美宣傳海報無故「被消失」，表示未知因由，明白粉絲出於緊張和關心才會替他不值，又反過來為公司解話，希望將大事化小。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

MIRROR成員柳應廷（Jer）未有隨團返港，機場有關部門取消粉絲等候區，只設記者區，前晚沒有鏡粉（粉絲暱稱）到場守候。Ian稱新加坡之行很開心，當地氣氛熱鬧，他與陳瑞輝（Frankie）趁少許空檔行街食拉麵，「我本身不吃辣，所以沒跟其他人去食胡椒蟹，不過有食海南雞飯」。稍後澳門站演出，Ian考慮唱新歌，亦期待能盡快落實公布開個人騷的日期。提到《12怪盜》上月26日在北美上畫，電影公司早前在社交網上載宣傳海報，被發現只得11人，獨欠Ian，惹他的粉絲怒轟欠尊重。Ian對此事反應不大，感謝粉絲緊張他，「電影有宣傳部負責，海報不是由我們揀，會不會是其中有一些劇照，巧合沒有我在場？」他知道後來有工作人員換回齊人的海報，所以沒意見。

Anson Lo新加坡熱到著背心

盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）與Frankie同行，難忘當地天氣酷熱，演出時12子狂標汗，令妝容和衣衫濕透，相信是流得最多汗水和最考驗體能耐力的一次。在港連夏季也穿長袖衫或冷衫的Anson Lo，自爆忍不住出動背心，他和Jeremy異口同聲說：「新加坡熱過香港，所以全程都穿短袖衫，否則驚頂不住會生熱痱。在當地接受好多訪問，沒時間去景點打卡，但有在酒店附近逛街和食海南雞飯。」問到澳門將是巡唱最後一站，到時會否改歌單？他們表示因很多演出的歌曲都是跳唱快歌，如要調動，可能需要重新排舞，他們擔心不夠時間，故未必有改動或唱新歌。

姜：淺嘗生日蛋糕 應無再肥

姜濤工作中度過25歲生日，開心收到不少生日蛋糕，因怕肥盡量忍口淺嘗，開騷期間更不忘做運動，「雖然天氣熱，都有保持運動出去跑步，可能效果更好！（有否瘦了？）應該無再肥。好難講滿不滿意，唯有繼續努力」。他提到生日當天雖不在港，但有留意粉絲為他所做的一切，包括銅鑼灣萬人空巷場面，好感動，體會粉絲的大力支持，覺得是很溫暖舉動。

對於隊友Edan上載他在飛機睡覺扯鼻鼾的黑圖贈興，姜濤不怒反笑說：「哈哈，證明我們真的很疲累，平日瞓覺沒有留意自己有沒有鼻鼾聲，其實有誰不會扯鼻鼾呢？不過，我的確有點大聲，騷擾到其他乘客真不好意思。」他稱與Edan熟落，沒有嬲對方，但暗示藏有Edan的黑圖，預告留待對方生日才反擊。

Edan：上載黑圖前問過姜濤

邱士縉（Stanley）與Edan出閘時搞笑扮巨星出巡，問Edan公開姜濤睡覺黑圖贈興一事，他解釋因當時被鄰座姜濤的鼻鼾聲嘈醒，於是錄下兩條片段，「上載前有問姜濤可不可以，他說沒所謂我才上載。手機入面還有其他人的黑圖，當然別人也有偷影我」。Stanley爆Edan手機儲有很多隊友相，萬一遺失很大件事，當中Jer的黑圖最多，是最大受害者。

Stanley認唱得不好 AK盼赴日演出

提到Stanley在限時動態呻自己表現不夠好，他說：「可能是狀態與環境因素影響，總之就是唱得不好，下次有更多進步空間。」江生（AK）與邱傲然（Tiger）期待下次海外演出，最想去日本，AK說：「完成巡唱也未必有時間放假休息，因要籌備今年開個人騷。」他表示與Tiger合作《打天下2》有很多對打重頭戲，叫大家留意。楊樂文（Lokman）與王智德（Alton）對巡唱快將結束感不捨，因12子齊經歷了一段長時間，指過程並不輕鬆，所以有些感觸。

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