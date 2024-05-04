懷孕7個月 著鬆身衫不見肚 連詩雅：產檢正常係中碼BB

【明報專訊】連詩雅（Shiga）與導演彭秀慧昨日出席美容活動。懷孕7個月的Shiga穿粉紅色連身裙，手腳仍然纖瘦，又不見肚，看上去不似孕婦，她在台上稱已懷孕7個月，台下一眾KOL不敢相信。問到Shiga目前體重？她說：「體重已去到人生高峰，現在不敢上磅，對上一次上磅是4月時，當時重了約10磅，上圍數字亦是我人生高峰。我都好緊張，不想自己太肥，但又不想BB不健康，之前產檢BB一切正常，是中碼BB，好感恩。」

被質疑是否懷孕

很多人都說她太瘦，從後看根本不似孕婦？Shiga表示老公陳家樂都擔心她會被人撞倒，叫她穿多些顯肚的衣服，「我個肚佗得比較低，著鬆身衫都不覺有肚，之前搭港鐵入銀行都被人質疑是否懷孕，去銀行有條隊讓孕婦優先，職員問我是否有咗，我即刻挺起個肚話已經6個幾月。有時搭港鐵都不好意思坐關愛座，但企得耐腰痛，不坐不成」。

Shiga預產期7月中，仍未買BB用品，但已獲贊助奶粉、尿片等，由於未公開BB性別，所以她笑言統一揀白色，稱計劃多做兩次產檢才公開BB性別。她昨日著兩吋半高跟鞋，「粗踭還可以，老公已禁止我著斗零踭，每次出門工作前都叮囑要小心，別跌倒，他今日要開工，否則一定陪我出席，我都希望他有工開，掙多些奶粉錢」。

記者：柯美