安雅泰萊采兒化身黃金箭豬 「雷神」基斯闔家捧場

【明報專訊】《末日先鋒：戰甲飛車》佐治米勒（George Miller）執導、《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）與「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）合演動作片《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga），將於本月24日在美國開畫，香港提早一天上映，前日率先在基斯老家澳洲舉行首映禮，「雷神嫂」艾莎柏德琪（Elsa Pataky）偕雙胞胎兒子捧場，然而鎂光燈焦點仍然落在安雅身上，她以一身「黃金箭豬」造型亮相，這個浮誇打扮原來大有來頭，出自西班牙設計師Paco Rabanne差不多30年前的「古董」產物，今時今日看來仍覺前衛。

提起安雅，據美媒Deadline昨日報道，她跟「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、《鯨》金像影帝班頓費沙（Brendan Fraser）及《筆姬別戀》莎瑪希恩（Salma Hayek）將會合演《雅典娜》法國導演羅曼加華斯（Romain Gavras）新片《Sacrifice》，據悉他們收到劇本4日內即答應演出，新片暫定今年秋季開鏡，故事講述基斯飾演過氣明星，某日出席慈善活動時，他跟富商及另一人突遭安雅率領宗教狂熱分子綁架，原來他們認為只要犧牲3條人命，便可阻止世界末日降臨。基斯則認定這是挽回人氣的最好機會，只要救出人質，事業有望翻生。