193阿Dee演情敵爭雲浩影 吳家忻拍親熱戲不需向男友備案

【明報專訊】何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）、吳家忻、雲浩影（Cloud）、蘇皓兒及鄧月平昨日出席Viu新劇《同居少女諸事卜》開鏡禮。193與阿Dee演情敵爭雲浩影，前者笑稱現實中沒可能跟阿Dee爭女，因兄弟之間品味不同。雲浩影稱首次拍劇心情緊張又興奮，有預感被193和阿Dee欺負，她笑說：「跟193有身高差距，拍對手戲可能被鏡頭『斬頭』。」她稱沒歌手包袱，期待跟兩男拍親熱戲，可惜未獲導演批准。

193笑說：「我和阿Dee有偶像包袱，所以拒跟Cloud拍咀戲，其實鏡頭前後我也想咀他們，尤其阿Dee，若劇集賣埠到泰國，可以變BL組合，Cloud可反串做小生。」阿Dee樂意跟193咀嘴，「不如加插一場爭女戲，結果變我和193激吻！」193表示入行後未認真拍過親熱戲，只曾為搞笑吻過劉錫賢和盧覓雪，又提議雲浩影下次拍MV找阿Dee執導，由他當男主角，Cloud不敢答應：「我不能話事，要問公司。」

蘇皓兒：與鄧月平試戲怕醜面紅

吳家忻、蘇皓兒及鄧月平首次合作拍劇，有很多共同話題，研究如何扮靚、攝影角度，大家很快熟絡。蘇皓兒與鄧月平劇中演前籃球隊友，有很多對手戲，夾雜少女疑惑。是否有女女感情線？鄧月平說：「劇本沒描寫太多，但彼此之間相處會有粉紅泡泡，我的造型都好man，但不需要紮胸。」蘇皓兒自爆跟鄧月平試戲時不自覺怕醜面紅，羨慕劇中室友吳家忻跟林德信有感情戲。吳家忻會否獻吻大賣關子，「暫保持神秘。（男友馬桂烽不准拍吻戲？）他沒有不准，我是專業演員、獨立女性，這方面不需要備案」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳