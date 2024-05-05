【娛樂場】《來自汪星的你》 郭富城變身小狗守護愛女

【明報專訊】郭富城（城城）在奇幻溫情喜劇《來自汪星的你》變身小狗，被指是從影以來最可愛的一次演出。該片由張家振監製，陸可執導，城城與藍盈瑩主演，其他演員有黃齡、王大陸及邢韻嘉。

結合電腦特效打造小狗阿旺

故事講述糖廠工人江斯旺（郭富城飾）獨自撫養女兒江露（藍盈瑩飾），不料陰差陽錯下變成一隻小狗，時空交錯後，小狗阿旺費盡力量找到女兒，發現江露已長大成人，並成為一名創作歌手，看似光鮮亮麗的背後卻另有隱情，老爸決定以小狗阿旺的身分開啟一段「守護之旅」。

《來自汪星的你》透過父親轉化成犬系爸爸的視角，展現父女相處的各種疼愛和思念。這次城城嘗試演繹所有小狗的微表情，給導演攝錄下來，結合電腦特技效果，打造出形神俱備的小狗，呈現犬系爸爸阿旺的角色；為了在動作和表情上更加傳神，城城事前細緻地觀察狗狗，通過反覆排練，精準拿揑小動物面部神態的細節變化，力求呈現生動傳神的小狗角色形象。此片對他來說很具意義，很想跟女兒分享，「因為這是一部細說愛的電影，我非常喜歡這部作品，當中情節能讓小朋友思考，容易接受，上映時會帶女兒觀看，希望她們可透過這部電影，感受到父親對子女永遠存在無私的大愛」。

城城樂天性格接受全新挑戰

城城透露當日獲邀拍攝，看到導演帶來的草圖及分場，讓他看到拍出來將會變成怎樣的電影，他嘩一聲，想像由演員去演及加上動畫，出來畫面會很震撼，對他亦非常新鮮及很大挑戰。電影講述穿越及帶有一點童話色彩，令他覺得很浪漫，第一次演這樣的角色，感受到父愛的能量，要全情投入去演。他笑言性格也像小狗般樂天和真誠，「在現實生活中，我的性格也很像小狗，很樂天，會主動對家人分享一切，很開心在電影裏飾演小狗，對我來說是全新的挑戰。這些年我一直不斷嘗試不同的角色，希望能在每次的嘗試裏，為大家帶來最好及不一樣的郭富城」。

導演︰讓小朋友懂珍惜父母的愛

電影以奇幻喜劇方式表達父愛，導演陸可拍攝時選擇從父親角度講述這段奇幻父女情，希望通過這部感人溫情的電影，表達出「無論以何種方式，我終將會回到你身邊」這個奇幻童話式設定，讓小朋友更加懂得珍惜父母的愛。戲中的「分離教育」，也是溫柔地提醒父母，跟年輕人學會如何去愛在當下，如何去表達愛，和展示出不離不棄的守護。