【開箱】《Rebel Moon-第2部：烙印之人》 叫座比叫好更重要 埋伏筆拍第3集

【明報專訊】《正義聯盟》薩克薛達（Zack Snyder）身兼監製、編劇和導演的史詩式科幻電影《Rebel Moon-第1部：火之女》，去年12月在影視串流平台Netflix上架，叫座不叫好，下集《Rebel Moon—第2部：烙印之人》（Rebel Moon: Part Two – The Scargiver）4月19日推出，截至昨日為止，連續兩周登上Netflix英語電影收視榜首，分別錄得2140萬及1880萬觀看次數，可見捧場者眾；然而「爛番茄」網站綜合98篇影評文章，得分15%，比上集播出期間錄得的24%劣績更差，證明低處未算低。

獲得最後勝利

《Rebel Moon—第2部：烙印之人》延續上集劇情，講述《盜墓迷城》女星蘇菲亞寶堤拉（Sofia Boutella）飾演的柯拉，為了保護碧草星村民免受母星侵略，於是跟村民岡納（米奇奧侯斯曼飾）四出尋找救兵，結果召集天才指揮官泰圖斯將軍（狄哲文侯蘇飾）、傳奇劍客奈美西絲（裴斗娜飾），因欠債而淪為奴隸的塔拉克王子（史達斯尼亞飾），以及反叛者首領德芙拉布拉戴克斯的胞弟達里安（雷菲沙飾）等，合力對抗母星的攝政王巴利薩留斯，以及其手下最兇殘的艾提克斯諾伯上將（艾德史克林飾）。

在上集壓軸大戰中，柯拉以為殺了諾伯上將後，便可令村民重過太平日子？其實巴利薩留斯派人尋回他的屍體，設法令他翻生，變成一頭恐怖的復仇機器，今集再次大軍壓境，柯拉等人負隅頑抗，加上村民團結，以及背叛母星的機械人占美（安東尼鶴健士聲演）出手相助，終把諾伯上將斬首，獲得最後勝利。有趣的是，反叛者首領最後登場，以強大火力壓制零星敵人，感覺就似上世紀80、90年代港產黑幫電影裏的警察角色，永遠姍姍來遲。

裴斗娜角色最先犧牲

據報《Rebel Moon》製作費高達1.66億美元（約13億港元），電影分為上下兩部推出，似為攤分成本，多於劇情需要。事實上，全片節奏緩慢，加上薩克薛達的招牌式慢鏡頭，雖然影像出色，卻令觀眾看得如坐針氈；例如今集開場採用類似文藝片的拍攝手法，展示一眾主角跟村民收割稻田的愉悅心情，不忘加插孩童在田間追逐的天真笑容，整場戲超過3分鐘，令人感覺拖拉。

另一方面，上集未有透露柯拉、塔拉克王子等主角背景身世，今集趁大戰前夕眾人圍着餐桌匆匆交代，透過片言隻字，難以令人投入。類似情况亦發生在金像影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）聲演的機械人占美身上，跟柯拉同屬母星背叛者，上集戲分不多，以為今集終大展拳腳？只見其躲在村內觀察並考慮多時，才決定出手協助村民，結果只有一場動作戲，同樣令人失望。

此片也有精彩章節但不算多，例如《屍戰朝鮮》韓星裴斗娜飾演奈美西絲，表面沉默寡言，其實外冷內熱，只因受到母星滅族的悲慘身世影響，從此隱藏情感，對於渴望跟她接觸和溝通的鄉村小男孩，一直保持距離，直至她跟敵軍開戰，成為今集首名犧牲的主角，男孩終於按捺不住衝上前最後擁抱，成為全片最感人場面。

《Rebel Moon》上下兩集已播畢，然而片尾交代柯拉曾經擔任母星伊莎公主的近身侍衛，因受攝政王唆擺而參與暗殺國王和王后行動，以為公主一同罹難，突然傳出公主未死的消息，柯拉等人決定追尋她的下落，藉以復興帝國，便成了開拍第3集的伏筆。問題是Netflix審視本片收視與口碑後，會否繼續投資，便成最大疑問。