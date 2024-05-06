低調回港 行蹤外泄 何守信「多謝」林建明

【明報專訊】83歲「金牌司儀」何守信（何B）早前回港，跟一班好友敘舊。林建明（大姐明）在社交平台上載跟何B飯敘照片，令低調回港的他行蹤曝光。何B曾主持港台節目《開心日報》，因港台改革節目要結束，日前他以嘉賓主持身分上最後一集節目，與舊拍檔杜雯惠、黃桂林、余凱祺、梁柏謙等開咪，他搞笑問大家：「有冇遣散費？」

何B近年不時回港，未有特別公開行蹤，提到今次大家這麼快知道他回港，笑言要多謝大姐明，「大姐明好有我心，冇人知我返，我返嚟就聯絡咗亞視監製霍澤基，我同佢一向有來往，每年都會打一場麻將，霍澤基同大姐明好熟，畀她知道，佢話：『何B返嚟，我要見佢，我要去你嗰度一齊食飯，見吓佢。』見吓我咪OK囉。嚟到要影張相，點知這位阿姐好鍾意放上facebook」。

養生之道 每日步行

何B寶刀未老，口齒伶利，保養得宜，獲網民大讚。他節目中說到養生之道，透露保持每天運動。至於曾打甲組籃球的他稱已沒有打籃球40年，始終年紀大容易受傷，「能夠堅持每日步行，已經好好，不是跑步，是步行，可以急、可以慢、可以隨意，千祈不要規定一日要行一萬步，盡量隨意行，鍾意時行快些，攰就行慢些，到少少出汗就收，只要每日堅持就好好」。何B稱還會打高爾夫球及羽毛球，提示打羽毛球時忌「追波」，「早幾年有次忍不住（追波），仆了一跤，當時才醒覺自己已非40年前」。

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