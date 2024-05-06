伙韓國女神鄭秀妍表演 Alton教講韓文 ERROR發音變粗口

MIRROR隊長楊樂文與隊友邱士縉、邱傲然、陳瑞輝和王智德聯同ERROR成員梁業和何啟華受訪宣傳稍後演出的音樂會，預告兩男團會互唱大家的歌。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】MIRROR隊長楊樂文（Lokman）與隊友邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）和王智德（Alton）聯同ERROR於6月8日演出《Katch the POP》音樂會，日前5子與ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）一同受訪。

預告跟Jessica唱英文歌

Lokman預告兩男團互唱大家的歌外，更會與表演者之一韓國女神鄭秀妍（Jessica）合唱，阿Dee搞笑說：「Jessica最幸運，可以跟我們一起演出，未必唱韓文，應該是英文歌。」會否練韓文跟Jessica溝通？阿Dee說：「見Jessica好似去韓國旅行咁，只能用韓文講唔該、多謝，怕臨場發揮不穩定，英語溝通應該會比較好，可能Jessica已學定幾句廣東話跟我們交流。」學過韓語的Alton笑言曾傳授韓文「等我嚟啦」讀音，經ERROR演繹變成廣東話粗口，阿Dee和肥仔即場示範，引得全場爆笑。

Stanley建議肥仔騷身材

談到各人獨唱環節，阿Dee自嘲是唯一未出單曲的歌手，會想辦法帶驚喜給大家，「我會挑戰認真做一次K-POP表演，初初在群組提出想法，沒有人理，以為大家否決我，後來發現大家正在努力為我完成心願」。練成肌肉身形的Stanley考慮會否加入不同形式的騷肌表演，笑說：「肥仔身形比我更立體，我想唞唞，MIRROR巡演幾個月都攰了，想畀自己吃點東西，到時未必露得太誇張，但會有這些元素。」

Frankie稱今次與ERROR同台，可嘗試突破表演，做些非一般事情。Alton承諾今次音樂會注入新元素，有別於MIRROR的巡迴演出，「我們很多構思，早前出埠巡演，只能在電話群組傾，要進一步開會實踐」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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