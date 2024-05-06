巡唱落幕巴西免費騷觀衆160萬 麥當娜破40年歌唱生涯紀錄

麥當娜歷時逾半年的巡迴演唱會，以巴西站的免費演出落幕，合共160萬樂迷捧場，成為她40年歌唱生涯中最多觀衆的一次。（法新社）

【明報專訊】65歲樂壇天后麥當娜（Madonna）的巡迴演唱會《Celebration Tour》波折重重，原定去年7月中展開，因病延至同年10月舉行，前晚（4日）在南美巴西里約熱內盧的科帕卡巴納海灘（Copacabana beach）舉行最後一場，費用全免，根據當地旅遊局稱，約160萬人捧場，成為麥當娜40年歌唱生涯最多觀衆紀錄。

麥當娜原定去年7月15日舉行歐美巡迴演唱會《Celebration Tour》，但6月底受嚴重細菌感染，一度昏迷送院，在深切治療部留醫，情况危急，當時以健康為重，叫停巡唱；其後改於同年10月14日重啓，在倫敦O2體育館一連演出4場，為巡唱揭開序幕。其間曾到安特衛普、哥本哈根、斯德哥爾摩、巴塞隆拿、里斯本、巴黎、科隆、米蘭、柏林、阿姆斯特丹等歐洲城市演出，去年12月中移師紐約，為美洲巡演首站。南美洲只演出巴西里約熱奈盧一場，麥當娜為慶祝出道40年，特別回饋粉絲，一早宣布這次演出免費入場。

科帕卡巴納海灘多次舉行大型演出

據美媒報道，里約熱內盧上月曾有報告指麥當娜這次演出為當地帶來5700萬美元（約4.4億港元）的經濟效益，當地酒店預訂房間達98%爆滿，巴西本地、阿根廷及來自歐洲的旅客亦搶訂當地Airbnb。麥當娜選了里約熱內盧的科帕卡巴納海灘開騷，該處以4公里長的彎月形海灘成為世界知名景點；麥當娜前晚開騷，據悉不少樂迷數小時、甚至幾日前已來搶佔有利位置。粉絲除擠滿海灘，亦有不少人包船在海上欣賞，當地政府出動3000警力在場戒備。

里約熱內盧旅遊局稱前晚麥當娜的演唱會約有160萬人捧場，這數字無疑刷新她1987年在巴黎開騷錄得13萬觀衆的紀錄；不過以科帕卡巴納海灘而言，遠未破頂。根據資料2013年教宗方濟各結束巴西訪問返回梵蒂岡前，趁世界青年日在科帕卡巴納舉行大型戶外彌撒，大會稱吸引300萬人參加。演唱會方面，滾石樂隊（The Rolling Stones）2006年在同一地點開騷，錄得150萬樂迷到場。歌手在該處開騷歷來最多觀衆紀錄則屬洛史釗域（Rod Stewart）所有，他1994年除夕演唱會免費招待樂迷，據報超過400萬人到場，不過也有報道指部分觀衆可能是為年度的煙花匯演而捧場。

麥當娜前晚在巴西這場免費騷大賣口乖，大讚里約熱內盧是個美麗城市，「里約我來了，這是世界上最美麗的地方，有海洋、高山、基督像，真的太神奇了」。其後獻唱《Like A Virgin》、《Like a Prayer》、《Vogue》、《 Express Yourse》等金曲，巴西歌手Anitta、Pabllo Vittar亦參與演出。去年Taylor Swift在巴西開騷期間，有年輕樂迷疑不堪熱浪中暑不治，當局汲取教訓，麥當娜前晚開騷前，消防員曾灑水，當氣溫高於攝氏30度亦會灑水，並即場免費派發飲用水。