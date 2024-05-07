《鐵達尼號》79歲「船長」班納希爾逝世

【明報專訊】曾演《鐵達尼號》及《魔戒三部曲》而為影迷熟悉的英國男星班納希爾（Bernard Hill），前日（5日）離世，享年79歲，經理人代為公布死訊，但未有透露死因，只知其妻Marianna及兒子Gabriel一直留守病榻旁邊，陪他走完人生最後一程。班納原定上周末出席利物浦舉行的動畫展，因病臨時宣布缺席，他的《魔戒》拍檔包括伊力查活（Elijah Wood）、比利波特（Billy Boyd）及辛亞斯汀（Sean Astin）驚聞噩耗後，在舞台上公開悼念故人，比利憶述拍戲期間對班納的印象：「他強悍、風趣、暴躁、美好。」伊力則透過社交媒體留言：「我們的多年好友和國王，永遠懷念你。」

1944年生於英國曼徹斯特的班納希爾，在煤礦工人家庭長大，其後入讀戲劇學校，1970年代進軍荷李活，參演影視作品超過130部，包括《華爾基利暗殺行動》、《鬼兆》及《蠍子王傳奇：盜墓迷城外傳》等，但最為觀眾熟悉的是《鐵達尼號》扮演盡忠職守的史密斯船長，以及《魔戒三部曲》智勇雙全的洛汗國王希優頓。他的遺作是與《新福爾摩斯》馬田費曼（Martin Freeman）合演英國BBC警匪劇《The Responder》第2季，剛巧在他離世當天開播。