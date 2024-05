【開箱】《重慶森林》30周年重溫 王家衛擅長用音樂 加州夢經典

next

【明報專訊】《重慶森林》30周年紀念4K修復版安排本月1日上映,《重》片1994年7月中暑假檔在港開畫,嚴格來說還未滿30年,刻意選5月1日上映,自然為配合片中劇情:警察223(金城武飾)與女友May分手後每天都買一罐5月1日到期的菠蘿罐頭,當天是223生日,他指May若到期還不回頭,這段情便會過期……編劇出身的王家衛,此片自編自導,當中的流行文化符號、對白金句很多人談論過,在此不贅,只想說片中出現過的幾首歌。

兩歌代表兩女角

王家衛擅長用音樂,《重慶森林》的流行曲尤其突出;翻查原聲大碟曲目,歌曲只有四五首,全部出現在電影下半部。其實牙買加reggae歌手Dennis Brown的《Things in Life》在上半部多次出現,幾乎每次影到酒吧,這首歌都會響起,無論旋律節奏和內容,也很配合223和金髮女人(林青霞飾)的心情。

《重慶森林》下半部講警員663(梁朝偉飾)與阿菲(王菲飾)貓捉老鼠般的情緣,歌曲成為關鍵,而且跟劇情緊扣一起。阿菲在快餐店邂逅663時便播着The Mamas & The Papas的《California Dreamin'》,加上王菲主唱的《夢中人》改編愛爾蘭樂隊The Cranberries名曲《Dreams》,內容不約而同跟夢有關。片中阿菲正是經常發夢,又把到加州說成個人夢想,或者她只想離開,隨便找個目的地。夢、夢想、把663視為夢裏人,成為這部分故事的核心,選曲精準。《California Dreamin'》是民歌組合The Mamas & The Papas於1965年發行之作,講述在紐約寒冬憧憬着西岸加州溫暖的陽光,節奏明快,帶點迷幻,在美國Billboard流行榜逗留了17星期,並成為美國西岸1960年代反文化的「頌歌」。1960年代對導演王家衛剛巧有特殊意義;那些年世界正在冷戰的漩渦,嬰兒潮世代的反叛與流行文化交織,反文化之外,還有嬉皮士、反戰、反殖運動,滿載理想主義的年代。

片中還用了黑人女歌手Dinah Washington主唱的《What A Difference A Day Made》,663與空姐女友(周嘉玲飾)家中纏綿一幕便以此歌為背景,兩人只穿內褲內衣,裸露不算多,旋律與畫面配合卻異常性感。原曲填上西班牙文,由來自墨西哥的Maria Grever上世紀30年代創作,原版英譯名為《When I Return to Your Side》,英語版本才改為《What A Difference A Day Made》,翻唱者眾,但以Dinah Washington版本最著名,並贏過格林美獎。此歌在片中代表663的舊愛,《California Dreamin'》則是阿菲的主題曲,後者曾把CD遺留在663家中,他仍受情傷絲毫沒察覺兩歌有別,當傷癒才發現佳人一直守候身邊,頓時眼開耳靈,拿《California Dreamin'》的CD與阿菲換回《What A Difference A Day Made》,這種對歌曲應用的巧思,在港產片較少見,也造就《California Dreamin'》推出30年後在香港翻紅。

同場加映:《墮落天使》片尾曲

看原聲大碟目錄,還發現a cappella組合The Flying Pickets所唱的《Only You》,此歌應該出現在王家衛另一電影《墮落天使》結尾,卻非The Flying Pickets原唱,也不是羅家英在《西遊記之仙履奇緣》所唱的搞笑版本「Only you can take me取西經」。《Only You》由Depeche Mode成員Vince Clarke作曲,但直到他離隊與Alison Moyet組成Yazoo後才推出,是一首十分悅耳的synth-pop情歌,講述一段走到盡頭的戀人關係。譚詠麟、陳潔靈及蔡國權均曾改編翻唱廣東版,但遠不及Alison Moyet的原著,後者聲線較低沉,但充滿感情,演繹電子風旋律,加了溫度,豐富歌曲本身。《Only You》逾40年歷史,2015年9月名牌Burberry在倫敦舉行春夏女裝展,邀請了Alison Moyet演出,再次獻唱《Only You》,嗓子更滄桑,但弦樂伴奏下,有另一番味道。