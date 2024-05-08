《戀人》南宮民擊敗《淚之女王》金秀賢 首奪百想視帝 《破墓》4獎大贏家 金高恩封影后

【明報專訊】有韓國「金球獎」之稱的第60屆百想藝術大獎，昨在首爾舉行頒獎禮。賽前競爭最激烈的視帝終由《戀人》南宮民奪得，最近憑《淚之女王》爆紅的金秀賢，獲頒人氣獎不至空手而回，《夜晚開的花》李荷妮大熱膺視后，《Moving超異能族》更包辦電視部門至高榮譽大獎，兼奪最佳劇本及男新人（李正河）。電影部門方面，《破墓》橫掃最佳導演、女主角（金高恩）、男新人（李到晛）及音效合共4獎，成為今屆大贏家。

文：蘇珮欣

今屆百想藝術大獎由《我的女神室友斗娜》秀智、《青春紀錄》朴寶劍及「名嘴」申東燁擔任司儀。電視部門方面，最佳男主角由《戀人》南宮民擊敗《淚之女王》金秀賢、《Moving超異能族》柳承龍、《運氣好的日子》柳演錫及《少年時代》任時完，首度榮登百想視帝寶座。南宮民致謝時稱，過去幾次角逐視帝均失敗而回，今屆終於得獎感開心，最想感謝的人是《戀人》編劇黃真英，希望將來能找到更好的劇本。

李荷妮膺視后呻辛苦

金秀賢雖然失落視帝，但他與綜藝節目《蹦蹦地球娛樂室》兼女團IVE成員安俞真，分別拿下人氣獎，不至空手而回。頒獎禮途中，金秀賢被司儀點名示範可愛表情，他即重演《淚之女王》醉酒樣子，贏得粉絲喝彩。

視后落在《夜晚花開時》李荷妮身上，競爭對手包括《壞媽媽》羅美蘭、《戀人》安恩珍、《車貞淑醫生》嚴正花及《有院子的家》林智妍。李荷妮表示《夜》劇是她產後半年復出之作，為應付大量動作場面而感辛苦，令她不想再拍同類劇集，她又感謝丈夫和女兒，一度感觸哽咽。《假面女郎》安宰弘與廉惠蘭同時獲頒最佳男女配角。至高榮譽大獎由《Moving超異能族》奪得，兼獲最佳劇本及男新人（李正河）合共3獎成為電視部門大贏家，《戀人》及《假面女郎》各奪兩獎緊隨其後。《Moving》改編自同名網漫，講述超能力者的故事，由柳承龍、韓孝珠及趙寅成等合演，去年8月上架即橫掃韓國、香港、日本等多個國家及地區的收視冠軍，獲得大獎實至名歸。

黃政民首奪百想影帝

電影部門方面，《破墓》包辦最佳導演、女主角（金高恩）、男新人（李到晛）及音效合共4獎，成為今屆大贏家。金高恩首次獲頒百想影后，含淚透露去年因私事而感到痛苦及難過，幸好拍攝《破墓》很開心，令她有被治療的感覺。憑《破墓》奪得男新人獎的李到晛，去年開始服兵役，昨日向軍方請假，因此穿著軍服上台領獎，他多謝導演、演員及工作人員，不忘感謝家人及在場的《黑暗榮耀》女友林智妍。

改編自1979年韓國發生軍事政變的《12.12：首爾之春》大熱捧走最佳電影，導演金性洙獲頒至高榮譽大獎，黃政民擊敗同片拍檔鄭雨盛、《烏托邦浩劫》李秉憲、《破墓》崔岷植及《露梁：死亡之海》，入行30多年首度膺百想影帝，他領獎時說：「我最初不敢接拍這個角色，多得導演（金性洙）給我勇氣，真的非常感謝他。」又指此片獲得千萬觀眾支持，要與大家一起分享喜悅。談到家人時，他哽咽說：「非常非常愛你們！」《12.12：首爾之春》在亞洲電影頒獎禮舉行前，曾在香港戲院上映一場，其後安排在NowTV爆谷台上架，發行商昨天宣布本月16日正式在戲院公映。

《屍殺列車》鄭裕美及《上流寄生族》已故男星李善均合演《枕邊怪嚇》拿下最佳劇本，編劇柳在宣特別鳴謝李善均的精彩演出。值得一提的是，今屆出席嘉賓有不少情侶檔姿態亮相，除了李到晛與林智妍，還有李秉憲與妻李敏貞，後者擔任頒獎嘉賓；《黑暗榮耀》宋慧喬亦首度與前夫宋仲基同場，後者憑電影《黑道深淵》入圍最佳男配角，可惜失望而回。