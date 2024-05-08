【開箱】《背著善宰跑》穿越加追星情節 年輕觀眾受落

【明報專訊】 金秀賢與金智媛合演韓國有線頻道tvN劇集《淚之女王》結局收視24.8%，刷新該台最高紀錄，雖然叫座卻不算叫好，不少觀眾批評情節老套過時；同台另一劇集《背著善宰跑》收視明顯不及《淚之女王》，上月8日開播至今，一直徘徊3%至4%之間，然而口碑甚佳，帶動收視上揚，前晚播出第9集更以4.7%創新高，成為同時段劇集收視冠軍。《青春紀錄》邊佑錫伙拍《意外發現的一天》金惠允火花十足，深受年輕粉絲追捧，香港觀眾可以在煲劇平台「黃Viu」收看。

多重穿越似《想見你》

《背著善宰跑》改編自韓國網絡小說《明天的第一》，由《女神降臨》李詩恩編劇，《Times》尹鍾鎬及《花樣年華》金泰燁執導，講述因車禍導致半身不遂的任率（金惠允飾），在男團成員柳善宰（邊佑錫飾）鼓勵下，重獲生存勇氣，積極面對人生，成為對方忠實粉絲。多年之後，善宰被指因不堪演藝生活的疲憊而選擇結束生命。傷心欲絕的任率誤打誤撞，靈魂穿越15年前，重返高中時代，此時的她雙腿仍然活動自如，並遇上高中生善宰。任率為了阻止未來悲劇發生，開始在善宰身邊打轉，企圖改變歷史。

《背著善宰跑》穿越題材並不新鮮，韓劇近年幾乎「拍到爛」，幸它類似台劇《想見你》出現多重穿越，令劇情變化多端，且感自圓其說，編劇應記一功。故事由2023年說起，柳善宰在同年1月1日完成疫後首個演唱會，當晚即自殺身亡。任率憑藉網上購入善宰的舊手表，意外地回到2008年。當時善宰尚未出道，而是游泳健將，目標是參加奧運，但受傷患困擾。任率與善宰不單就讀同一高中，二人更是鄰居。

被指影射已故藝人

任率主動接近善宰，感情有增無減，正當善宰向任率表白之際，女方突然被強行送返現代。她得悉歷史無法改變，善宰最終仍是離世，她也無法避過車禍，於是再找機會重返2008年，這次她更機智地應對一切。截稿前劇集播到第8集，任率避開車禍，然後返回2023年，阻止善宰自殺，但因歷史已改，兩人命運亦然，令觀眾難以猜測劇情走向，大大增加追看性。

《背著善宰跑》開播前夕，曾被指為影射韓國男團SHINee已故成員鐘鉉而惹起爭議，例如任率回到2008年，正是SHINee出道年分；金惠允在宣傳海報穿著綠色衫，湊巧亦是SHINee官方應援顏色；加上主角善宰跟鐘鉉同樣當電台節目主持。更巧合的是《背》劇首播當天是鐘鉉生忌，難怪惹起粉絲不滿。直至劇集開播，終於釋除疑慮，善宰墮樓身亡，似乎不是自殺，經理人疑似隱瞞真相。任率在第8集改變歷史後，善宰變成遇襲受傷，兇手可能是15年前綁架任率的同一人。

劇中的追星情節夠貼地，亦是劇集受歡迎原因之一。任率因傷殘而想過放棄人生，善宰透過電台節目向任率說：「謝謝你還活着。」女方從偶像身上獲得生存動力，還夢想成為導演，學習短片剪接等求職技能。事實上，偶像與粉絲之間，的確存在這種互相影響的關係，不少粉絲亦似任率般，每天倒數偶像開騷日子、經常戴着耳機聽歌、不停重溫偶像訪問片段等，看罷自然有共鳴。任率回到過去，見到年輕的善宰同樣說出：「謝謝你還活着。」這種互動關係，更令粉絲感動。另外，任率追隨善宰期間，不停叫着「善宰啊」，有粉絲自稱跟他們追星時呼喊偶像名字的情景一樣。

32歲穿校服無違和

雖然男女主角身高有近30厘米差距，卻無阻二人擦出火花。邊佑錫扮演帶點傻氣的善宰，愛上任率多年，角色討好。他憑此劇人氣急升，社交媒體Instagram追蹤人數急升逾百萬人，至今已錄得近700萬名粉絲。金惠允演技成熟，主演《天空城堡》及《意外發現的一天》早有口碑，她在新劇扮演學生及上班族同樣應付自如，尤其是她穿越到2008年時，30多歲的心智埋藏在19歲身體內，鬧出不少笑話。

值得一提的是邊佑錫今年32歲，金惠允亦27歲，但穿起校服扮高中生也沒有違和感，至少比《低谷醫生》朴炯植與朴信惠的同類造型，看來順眼得多。