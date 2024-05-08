為同志發聲爭取平權 楊曜愷預早立定遺囑

【明報專訊】導演楊曜愷開拍《從今以後》前做過資料蒐集，重溫李琳琳以前演出的片段後才鎖定角色，稱有信心沒揀錯人，「我看她在《輪流傳》演獨立摩登女性、《相見好》帶法式喜劇幽默、《梁山伯與祝英台》就玩反串，發覺原來李琳琳扮男人又OK。於是透過John哥聯絡她，大家約見面傾劇本，到她應承演出真的很開心」。

楊曜愷表示有安排其他女演員試鏡，但李琳琳絕對是他心水之選；事實上在參加柏林影展時，沒收到女同志組織投訴演員不夠神似，而且對這部電影的評價不錯。

困難重重都要繼續拍

楊曜愷透過電影故事主角，讓大眾關注LGBTQ+社會議題，為同志發聲爭取平權，「明白拍這類題材比拍其他電影更加困難重重，但認定有份使命感」。本身是同志的他舉例說：「籌集資金和找演員過程都困難，像要過三關，還需向發行商解釋，雖然難度高，但都要繼續拍，因為如果你不提，可能再不會有人去提，很想用自己同志身分的感受，將所看到的世界呈現出來，所以某程度，電影用了我的DNA去拍」。他透露《從今以後》由寫劇本、籌備、開拍到發行，前後共花約4年時間，一直抱着對電影的熱情，否則很難堅持下去。

讓觀眾反思親情何價

問到片中的家人為取回Pat的遺產，損害了跟Angie建立多年的良好關係，到底親情何價？楊曜愷稱正正想觀眾有所反思，「如果Pat真的是男性，可能結果會不同，主要因為同性伴侶在現今世界仍被視為不正常，Pat與Angie的一起是霧水關係，既沒資格也沒名分，社會並未接受她們，因此，當同性伴侶離世，莫說連開保險箱和處理身後事都沒權辦理，甚至Pat的家人各為自身利益，合力踢走Angie爭奪Pat名下物業，都是覺得好自然的事」。他提醒大眾一個重要信息，就是面對生離死別前，要好好想清楚，預早立遺囑可免家人為財產出現爭拗。楊曜愷明白有些人對立遺囑感到避忌或害怕，但他卻認為反而愈早行動愈好，他已一早立定遺囑，省卻將來的煩惱。