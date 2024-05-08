許廷鏗爆鄭欣宜行蹤 雲浩影揀對象獻熒幕初吻

【明報專訊】許廷鏗與雲浩影昨日到西九文化區戲曲中心出席《埋班作樂III》音樂創作及製作人才培育計劃啓動典禮。許廷鏗表示今次榮升評委十分開心，但估不到要聽400幾首歌那麼多，承認有私心，希望藉此物色音樂人幫他做歌，「幕後音樂人也曾試過青黃不接，很慶幸成為其中一名召集人，我主力來向一班年輕人學嘢」。

欣宜在港 有見面

許廷鏗透露下半年很多工作，下周飛海外拍廣告和出席一個英超活動，「有關於足球的工作，想不到可落場試腳和足球名宿切磋，還可趁機入場睇波，不過因波衫設計很貼身，想練練身形才去。最近我踢番波，或者到時縮吓肚，呢個減肥方法最快」。

提到入圍ViuTV《CHILL CLUB頒獎禮》唱作人獎十強，他會出席並透露很懷念在頒獎禮扶鄭欣宜上落台的日子，「我都希望她快點搞掂，快點一齊出來玩，她在香港，我們間中都有見」。

雲浩影新戲周旋193阿Dee

雲浩影表示入行兩年升格為導師十分開心，期待與年輕幕後人擦出火花。她最近忙於拍ViuTV劇《同居少女諸事卜》，劇中與ERROR成員阿Dee（何啟華）和193（郭嘉駿）發展三角關係，「真係益咗我，讓我一次過試晒兩種不同風格男仔，不過只是純愛，有拖手，沒有親熱戲」。

是否想力保熒幕初吻？雲浩影說：「冇特登，都係睇劇本，今次導演冇要求，我知他們好想加咀戲，心目中唔想同佢哋兩個囉，想搵個有回味感覺的。」她表示若現實中二揀一，真心會揀阿Dee，大讚對方有風度、演技好、跳舞又好睇，且教了她很多東西。

記者：林祖傑