【娛樂場】內地劇《惜花芷》 「三媽」胡杏兒顏值不輸女主角張婧儀

【明報專訊】內地古裝劇《惜花芷》由胡一天、張婧儀主演、胡杏兒特別演出。4月2日在優酷首播，5月3日大結局，引發網民熱烈討論，劇集登上內地多個熱度榜、播放量排行榜、播放市佔榜等榜首。

《惜花芷》近日在黃Viu上架，劇集改編作者空留同名小說，講述京城名門花府遭抄家流放，原為千金的花家長女花芷（張婧儀飾）不得不撐起整個家族，帶領一眾女眷崛起創業，擺脫生存危機。

為照顧家人，花芷做好孤獨終老的準備，沒想到意外認識了令人聞風喪膽的冷面七宿司首領顧晏惜（胡一天飾），兩人攜手成長、互相救贖，展開一段浪漫刻骨的愛情。

劇情元素多 供觀眾更多思考

「現代美男」胡一天和「實力小花」張婧儀過去不時參演偶像劇，今次難得以古裝亮相，令人耳目一新。《惜花芷》是張婧儀首部主演古裝劇。劇集聚焦其飾演的花芷從名門千金成長為一家之主的心路歷程，展現女性力量。在人物塑造上，打破以往古裝有錢女柔弱的刻板印象，盡現落難千金成商界女霸總一面。

《惜花芷》導演朱銳斌表示劇集情節錯綜複雜，不僅聚焦個人奮鬥，還融合家庭恩怨、民生艱難、悲傷與溫情，以及個人選擇與家族命運，有很多元素，為觀眾提供更多思考空間，人物多元立體，每個角色都有自己的感受與故事。

張婧儀首演古裝 演技獲肯定

首演古裝的張婧儀獲讚穩定出色，有網民說喜歡花芷像小草一樣頑強的生命力，為養家在街上賣東西被嘲笑時，反駁：「憑本事賺錢不丟人。」引起不少共鳴。男主角胡一天的古裝造型，觀眾反應兩極，有批評他不適合，亦有說他的古裝扮相令人眼前一亮，最後演出獲觀眾受落。

特別演出的胡杏兒飾演花家三夫人夏金娥，精明能幹，處事圓滑，把花家打理得井井有條，表現相當搶鏡，被讚顏值不輸其他年輕女演員。

觀眾喜愛角色 胡開心不已

日前《惜花芷》大結局，胡杏兒當天在微博發文，「大家好，我是夏金娥，這是我最後一次以三夫人的身分跟大家聊天了。很感謝大家對夏金娥的喜愛，你們的評論我都有看到。夏金娥掌管花家中饋，外人看她八面玲瓏，覺得她是個極致的利己主義者。但家人們才見過她最真實的樣子：刀子嘴豆腐心，時刻想着身邊的每個人」。

胡杏兒開心遇到夏金娥這角色，「是我這一年最圓滿的事之一。雖然拍攝是在盛夏的江南，大家頂着酷暑，相處了整個夏天，收穫卻是在今年天氣最好的日子裏。很幸福可以與朱導以及製片人鄢蓓合作，也很開心遇見劇組的小伙伴，更感謝觀眾對這部劇的喜愛。今天的大結局，給我們《惜花芷》畫上了一個圓滿的句號，希望我們未來有緣再相遇」。