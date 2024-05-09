《逆貧大叔》宋康昊首拍劇 自認新人感緊張

【明報專訊】《孩子轉運站》康城影帝宋康昊出道30多年首次拍劇《逆貧大叔》，5月15日在影視串流平台Disney+上架，全劇共分16集，當日先播首5集，然後逢周三推出兩集，6月19日播出最後3集結局，香港觀眾將可同步收看。《逆貧大叔》由宋康昊前作《韓戲逼人》編劇申淵植自編自導，卞耀漢、朱鎮模、劉在明及少女時代成員Tiffany等合演，昨日率先在首爾舉行記者會，台前幕後盡出，現場氣氛熱鬧。

《逆貧大叔》以1960年代為背景，講述韓戰結束後，雄心壯志的金產（卞耀漢飾）想把國家建設成為工業大國，藉此提高國民生活水平，引起自稱「三餐大叔」的中間人朴斗七（宋康昊飾）注意，後者以不擇手段達成目標見稱，二人向着為韓國帶來繁榮未來的共同目標進發。身兼編導兩職的申淵植稱，想着宋康昊的樣子來寫劇本，認定後者是《逆》劇主角不二人選，宋康昊收到劇本後亦一口答應演出，「首先我相信申導演的能力，其次亦對串流平台製作感到好奇」。

卞耀漢表示得悉宋康昊首次拍劇，「所以我樂得參與其中」，宋康昊聞言笑稱「我是劇組資歷最淺的新演員，拍攝期間緊張又興奮」，台上拍檔隨即反駁「你緊張才怪」。首次跟宋康昊合作的Tiffany說：「每日開工都可見到前輩穿著西裝的樣子，成為我拍劇的最大樂趣。」