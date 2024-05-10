193保錡爭認最差 Tyson Yoshi扮傻避談吳家忻

【明報專訊】ERROR成員郭嘉駿（193）與吳保錡，Tyson Yoshi（程浚彥），韓國男團XODIAC香港成員麥駿昇（Sing）及李傲賢（Leo）等昨日出席品牌活動。

ERROR下月與5名MIRROR成員開騷，193表示會彈低音結他，保錡彈結他，何啟華（阿Dee）跳唱，他們取笑阿Dee骨質疏鬆，練舞後周身骨痛要請病假。會否被阿Dee拖累？193與保錡爭住自認最差，反而擔心自己拖累隊友。周日（12日）舉行Chill Club頒獎禮，保錡說他們對獎項不強求，最重要盡力做好本分。193說：「我現在都好謙虛，但有時都會不小心自大一點，希望可以上到台，之前攞過組合獎第二名。（今次攞第一？）一世都未必攞到，但不要緊，我們有自知之明，做好自己便可。」

Tyson Yoshi透露明年開演唱會，但場地未定，很多朋友叫他申請紅館，但自覺音樂類型不適合，要觀眾坐定定欣賞好難，不排除在戶外舉行，會考慮中環海濱活動空間。他今年每隔兩個月會出新歌，每首歌都是自己的日記和經歷。會否寫首歌講最近與吳家忻在社交網互相取消關注的心態？他說：「唔喇，唔知你講乜嘢。（怕麻煩？）唔喇，寫自己嘢，憤怒嘅歌都會寫，但唔一定要講人。」

Sing與Leo已9個月沒返港，很掛念家人，此行逗留兩天便返韓國繼續準備巡唱，首站首爾，接着日本和香港。他們稱有教成員廣東話，之後在港舉行粉絲見面會，要用廣東話跟粉絲打招呼和自我介紹，「教他們講食咗飯未和一些潮語。（有否教粗口？）都有，被人用粗口鬧都聽得明」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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