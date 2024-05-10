【娛樂場】《慶餘年第二季》原班人馬回歸 「飯碗CP」受考驗

【明報專訊】張若昀、李沁及陳道明等主演內地劇《慶餘年》於2019年開播掀起煲劇潮，成為古裝神劇，總播放量突破160億大關，成為繼《琅琊榜》後最具代表的權謀陸劇之一，TVB亦購買此劇在黃金時間播映。

首季編劇導演再合作

時隔5年，不少觀眾都期待「飯碗CP（劇中角色范閑、林婉兒）」再度現身。製作團隊早前宣布《慶餘年第二季》回歸，在騰訊創下逾1200萬的預約觀看人數，氣勢強勁；香港觀眾亦可於5月16日Disney+ 同步追看。

《慶餘年第二季》改編自「閱文集團旗下起點讀書作家」貓膩的同名暢銷小說，同樣由第一季的王倦編劇、孫皓執導，聯同《如懿傳》造型指導陳同勛、《繡春刀Ⅱ：修羅戰場》美術指導趙宇、《玫瑰之戰》攝影指導林澤君合力製作。

演員陣容除了張若昀（范閑）、李沁（林婉兒）、陳道明（慶帝）、李小冉（長公主）及辛芷蕾（海棠朵朵）等原班人馬回歸，更加入俞飛鴻飾演貴氣十足的「王后」、《三十而已》毛曉彤飾演「北齊大公主」、金晨飾演率真活潑的「葉靈兒」及王楚然飾演京都赫赫有名的樂伎「桑文」。

《慶餘年》第一季故事講述身世神秘的范閑，經歷家族、江湖、廟堂的種種考驗與錘煉，書寫出一段非比尋常又暢快淋漓的人生傳奇，並創造出很多經典橋段，如「吃雞腿邂逅愛情」、「范閑殿堂前醉酒吟詩」等，「飯碗CP」成為觀眾最愛，上季他們已締結婚約，故事發展到第二季，觀眾期待見證他們的婚禮，除了sweet爆的故事，亦有引人入勝的情節。

《慶餘年第二季》承接上季故事，范閑面臨重大壓力、複雜局面及更棘手難題，如何對抗二王子（劉端端飾）及長公主等人的威迫與生死考驗，並實踐母親葉輕眉的理想，將會成為第二季重點之一。「飯碗CP」的甜蜜愛情也會在成婚後迎來前所未有的考驗。

范閑：我想闖個禍

最新宣傳海報見范閑霸氣的個人版，以及與慶帝的雙人版；范閑在得知自己是慶帝的親生子後，兩人的關係不再是君與臣，他們究竟是盟友，抑或是互相利用的敵人，還是真心愛護對方的父子？海報中兩人分別凝視着不同方向，最終會否踏上不同道路？錯綜複雜的關係留懸念有待拆解。預告片中范閑說了一句：「我想闖個禍！」似有暗示，他要改變什麼？闖這個禍又會帶來多大改變，令人期待。