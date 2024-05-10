【開箱】《同情者》朴贊郁拍越南間諜故事 羅拔唐尼一人分飾4角

【明報專訊】《鐵甲奇俠》羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）出道半世紀，甚少拍劇，對上一部可能已數到逾20年前的《甜心俏佳人》；他主演的新劇《同情者》（The Sympathizer）上月14日在串流平台HBO Go首播，會否如《甜》劇般獲艾美獎提名，言之尚早，他一人分飾4個不同角色，戲分遠不如扮演雙面間諜的《迷湖劫》澳洲籍越南裔演員侯宣德，而《分手的決心》韓國導演朴贊郁擔任監製，並執導首3集，台前幕後均屬星級陣容。

劇中拍戲影射《現代啓示錄》

《同情者》以1975年越共佔領南越西貢為背景，美軍撤退，主角上尉表面是將軍隨扈，留學美國的他，同時是將軍與中情局特工Claude之間的溝通橋樑，並隨他們逃難到美國。其實上尉是越共派往西貢的間諜，到美國之後，繼續蒐集敵方情報。

此劇只有7集，本月底將播出大結局，故事改編自南加州大學越南裔教授阮越清2015年出版的同名小說，雖然只是處男作，翌年即拿下普立兹小說獎。2021年，發行《奇異女俠玩救宇宙》的A24電影公司宣布買入小說版權將拍成劇集，並由韓國導演朴贊郁監製及執導。事實上後者並非首次參與荷李活製作，11年前便執導過妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的電影《私房嚇》，亦為BBC拍過劇集《女鼓手》（The Little Drummer Girl），由《黑寡婦》科倫絲佩芝（Florence Pugh）和《真愛如血》阿歷山大沙士格（Alexander Skarsgard）主演。可能朴贊郁情之所鍾，《女》劇同屬諜戰題材，只是背景由美越換成1970年代的以巴。

朴贊郁除了執導頭3集，還跟《盲流感》當麥基拿（Don McKellar）一起撰寫劇本。尾3集由《荒島第三日》馬克文頓（Marc Munden）操刀，獨第4集邀請拍過《無主之城》與《無國界追兇》的巴西導演費蘭度美拿里斯（Fernando Meirelles）負責。第4集正正講述上尉參與拍攝有關越戰的新片《Hamlet》，《X檔案》大衛杜楚尼（David Duchovny）扮演疑影射馬龍白蘭度（Marlon Brando）的角色，這段戲中戲亦被拿來跟哥普拉（ Francis Ford Coppola）執導的《現代啓示錄》比較；費蘭度則認為這一集旨在諷刺美國人如何自我中心，有時候甚至有點狂妄。據悉原著中拍電影這一段發生在菲律賓，由於拍攝時間及成本所限，最終只能在加州取景，而且不足兩周便拍竣。

「所有戰爭都會打兩次」

如先所言，羅拔唐尼劇中一人分飾4角，除了扮演導演Niko之外，又飾演CIA特工Claude、大學教授Hammer，以及企圖討好越南社區的國會議員Ned，各個角色不同造型，很容易區別，羅拔唐尼也過足戲癮。另外，他與太太Susan兼任監製，有報道指他每集收200萬美元（約1560萬港元），酬勞相當豐厚。

《同情者》企圖以較輕鬆的手法透視一場充滿爭議的戰爭，劇集開首便簡單解釋越戰是怎樣一回事，然後打出字幕說，「所有戰爭都會打兩次，一次在戰場上，一次在記憶裏」。然後畫面出現一名越共，告訴在囚並要記下過往所有細節的上尉，「從頭來過是我們的座右銘，重來、回想、再教育、革命與改寫」，猶如為此劇下了註腳。主角上尉劇中連名字也沒有，對自己身分更加模糊不清。他是法越混血兒，由母親帶大，自小被越南人排擠；到美國受教育，卻效忠越共，到南越當臥底，跟中情局特工建立亦師亦友的關係；因為西貢淪陷，「逃」到美國，周遭都是南越難民，繼續要蒐集情報。劇中他說過唯一美好的事，是好友Bon兒子的微笑，可是這唯一的美好，就在逃往美軍軍機之際，Bon的妻兒被炸死了。上尉在美國生活愈久，遇到愈多人，焦點愈模糊，所以也解釋為什麽他跟《獨行殺姬》吳珊卓扮演的日裔同事，即使年齡與背景有差距，仍一見如故，因在對方身上體現到求同存異的激情。另外，劇中提出很多問題，到底效忠的應是國家、族群血統，還是兄弟情義？對於文化背景複雜的雙重間諜，又怎會有答案？