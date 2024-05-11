案件7．8續審 林穎彤信公道自在人心

【明報專訊】林頴彤與緋聞男友鄭雋熹及另外4人被控「在醫院作出擾亂秩序的行為」，案件於粉嶺裁判法院續審，身穿灰色外套配黑西褲的林穎彤早上8時45分獨自到達法院，鄭雋熹隨後亦抵達。林穎彤表示依舊抱平常心上庭，深信公道自在人心，覺得會有公平的裁決，她說：「對自己做過什麼當然有信心，但也有很多客觀條件，所以就等待判決，覺得自己已經盡晒力，亦都有片睇晒件事，希望可以公平判決。」

鄭雋熹：盡量配合

案件經4日審理，仍未到林頴彤及鄭雋熹作供，裁判官將案件排期至7月8日續審，預計審訊5天。問林頴彤要再排期續審可感失望？她說：「都覺得失望，因為又再相隔個多月，但無辦法。」她表示會抽到時間出庭。問原定工作是否再押後？她指要再商討及研究怎樣調動安排，「本來之後全力在工作上，現要抽一星期時間預備上庭，又不會認為拖得太長，始終第一次出庭應訊，可能程序是這樣，叫學多樣嘢啦！」律師費可會增加？她說：「OK嘅，不緊要，他們咁盡力。」

鄭雋熹表示工作要少少調動。問有否感失望？他說：「失望又唔會，係經歷，原來同拍戲一樣，一定會甩場口和補拍。」可認為拖得太長？他稱第一次經歷，不知一般情况是怎樣，唯有盡量配合。

【案件編號 ：FLCC1296/2023】

記者：林祖傑