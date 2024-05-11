受訪斥《馴鹿寶貝》失實 名嘴摩根捱轟 「真瑪莎」擬告Netflix理察佳德誹謗

【明報專訊】理察佳德（Richard Gadd）根據過往被狂迷跟蹤的經歷改編為劇集《馴鹿寶貝》，上月11日在影視串流平台Netflix上架，爆冷成為全球大熱劇集，連續3周收視登頂。一名自稱是劇中狂迷「瑪莎」原型的女子繼早前不具名接受蘇格蘭傳媒《Daily Record》訪問後，前日首度亮相英國名嘴摩根（Piers Morgan）在YouTube頻道的清談節目，稱沒看過《馴》劇，但否認瘋狂傳電郵及信息給理察，又否認如劇中人曾入獄，斥內容失實，誹謗她及造成傷害，表示會向Netflix及理察提告。

理察佳德在《馴鹿寶貝》身兼編監演3職，在Netflix上架1個月，連續3周成為英語節目收視冠軍。截至本月5日，《馴》劇上架未夠4星期，累計觀看次數近6000萬，大有機會取代「超人」亨利卡維（Henry Cavill）主演《獵魔士》首季8300萬觀看次數，躋身十大位置。

《馴鹿寶貝》全球爆紅，觀衆開始為誰是狂迷「瑪莎」起底，雖然理察表明現實中滋擾他的狂迷芳名既非瑪莎，也沒回應對方有否入獄。不過，蘇格蘭傳媒《Daily Record》上月訪問了自稱「真瑪莎」的不願具名女士，表示自《馴》劇播出後收到死亡恐嚇，稱該劇「粗暴入侵其私隱」；有消息指「真瑪莎」現年58歲，任職律師。英國名嘴摩根前日透過社交平台X預告訪問了「真瑪莎」，稱將於英國時間9日晚上8時在其YouTube節目播出。

「真瑪莎」名費安娜哈維（Fiona Harvey），訪問中連番否認曾跟蹤理察佳德，又指《馴鹿寶貝》內容不實。哈維表示該劇爆紅後，她被迫剖白自己的故事，認為該劇誇大其辭。她承認沒看過《馴》劇，但它已佔據其生活。哈維澄清只在理察工作的酒吧見過對方三四次，曾交換過數通電郵，給他「馴鹿寶貝」暱稱；但否認接觸過理察的家人或朋友，也沒質問過對方或毆打他的女朋友，更從來沒有入獄。任職律師的哈維說《馴》劇及理察誹謗她，「這都不是事實，而且很傷害我的事業，我想反駁，我不是跟蹤狂，那全都是胡說」。當摩根問是否有什麽要跟理察說時她表示，「請放過我吧，好好生活，找份正經工作，對你的所作所為，我感到害怕」。哈維稱準備採取法律行動，控告理察及Netflix，截稿前後兩者對此暫未有任何回應。

摩根的YouTube頻道有超過270萬訂戶，截至昨晚截稿為止，「真瑪莎」費安娜哈維的訪問在不足一日已錄得468萬觀看次數，摩根聲稱昨晚將繼續，評論哈維所言是否屬實。不過評論對摩根的訪問趨兩極，有網民指他讓哈維有現身說法的機會，但也有不少人認為哈維精神不大健康，也不是自願活在鎂光燈下，認為摩根訪問她，根本在剝削及利用對方，很不負責任。

事實上，費安娜哈維在訪問播出前於社交平台斥摩根「欺凌」，又向《Daily Record》表示摩根不斷反覆追問她曾否傳4.1萬個電郵及電話給理察佳德，稱感覺受訪是被利用了，「就算我傳了一些電郵，也不代表餘下的事我有罪吧」；她還強調既然《馴鹿寶貝》聲稱是真實故事，就應該百分百準確。