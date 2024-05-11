Bieber結婚5年 太太宣布有喜

13歲出道的Justin Bieber近年停工養病，前日在社交平台發放短片及照片，可見他與太太Hailey再次舉行婚禮（下圖），後者腹部隆起（上圖），藉此宣布兩人將榮升父母的喜訊，大批歌影視藝人留言道賀。

【明報專訊】現正停工休養的加拿大樂壇天王Justin Bieber，今年3月剛度過30歲生日，他與名模太太兼星二代Hailey昨日透過社交平台Instagram（Ig）報喜，公開短片及多張照片，可見兩人再次舉行婚禮，身穿白色喱士長裙及戴上頭紗的Hailey腹部隆起，更有Bieber輕撫她肚子的特寫鏡頭，兩人藉此宣布懷孕喜訊。在Ig有超過2.9億追隨者的Bieber，公開將為人父的消息，短短15小時，已吸讚近1300萬。男歌手Lenny Kravitz、Justin Timberlake、真人騷女星金卡戴珊（Kim Kardashian）、歌影視三棲女星珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）等紛紛留言道賀。Bieber母親Pattie對於即將榮升祖母，難掩興奮之情，在Ig表示，「我一直等待這一天要跟你們分享，終於可跟大家一起慶祝這喜訊，我要當祖母了！」她自言很高興，又指兒媳將會是最佳父母。Hailey的演員爸爸兼《非常嫌疑犯》男星史提芬寶雲（Stephen Baldwin）也祝福Bieber夫婦，更指很感恩非筆墨可形容。

Justin Bieber與模特兒出身現轉營美容生意的Hailey於2018年9月成婚，至今5年半，前者2020年接受名嘴愛倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）訪問曾談及為人父親計劃，稱只要太太喜歡，生兒育女多少個也不是問題，「那是她的身體，想做什麽都可以，我想她大概會要幾個孩子吧」。

Bieber與現年27歲的Hailey據報早前到夏威夷再次行禮，兩人穿著Saint Laurent的禮服，並戴上Tiffany婚戒，兩人拍下短片及照片，上傳到Ig順道報喜。