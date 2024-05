【開箱】《猿人爭霸戰：猩凶帝國》 全新三部曲 凱撒接班人誕生

【明報專訊】《移動迷宮》韋斯保(Wes Ball)執導、《獵魔士》女星菲雅艾倫(Freya Allan)主演新片《猿人爭霸戰:猩凶帝國》(Kingdom of the Planet of the Apes),既可視為同系列電影第4集,亦是全新三部曲的第一章,美國昨日開畫,香港提前一日上映,故事以猿人領袖凱撒死後300年講起,全球觀眾一同見證凱撒接班人的誕生。截稿前「爛番茄」網站綜合148篇影評文章得分82%,觀眾好感度亦有81%,可謂雅俗共賞。

猿人進化 人類倒退

《猿人爭霸戰》電影取材自1963年法國科幻小說《Planet of the Apes》,出版5年後改編成荷李活片《猿人襲地球》,結果大受歡迎,就連《朱古力獎門人》鬼才導演添布頓(Tim Burton)亦曾在2001年重拍,故事比舊版更忠於原著。10年後,重新創作前傳故事加上視覺效果逼真的《猿人爭霸戰》三部曲叫好叫座,全球累積票房收近17億美元(約132億港元),豈有不添食之理?

為了延續前作的故事與神髓,新片依然由創作《猿人爭霸戰》三部曲的Rick Jaffa及Amanda Silver夫妻檔擔任編劇,繼續譏諷人類自詡地球霸主,拒與自然萬物分享資源,只會堅持「非我族類,其心必異」的自私心態,因此遭人類自行研發的病毒毀滅亦是報應。故事延續上集《猿人爭霸戰:猩凶巨戰》結局,講述凱撒與人類展開終極大戰過後,帶領猿人族群遷徙到綠洲定居,藉此遠離人類,避免戰火重燃,卻在途中辭世。就在這位偉大領袖殞落300年後,新一代傳奇即將誕生,說的正是隱居荒野的年輕猿人諾亞(奧雲提格飾)。

在過去300年間,猿人繼續進化,人類卻受病毒影響,後代智力倒退至野蠻人階段。以凱撒接班人自居的普斯默(奇雲杜蘭特飾)為了統治人類而帶領手下四出搜捕,同時以武力鎮壓同類,趕在有生之年完成統一霸業。另一方面,諾亞與父母及族群從小過着與世隔絕的平靜生活,牠們擅長訓練麻鷹,協助捕魚為生,直至某夜普斯默揮軍偷擊,諾亞父親兼族長遇害,母親及好友淪為奴隸,為報家園盡毀之仇,決定踏上征戰之途。

諾亞追蹤敵人期間,遇上自稱凱撒追隨者的猿人力加(彼得梅勤飾),以及牠們口中的「迴聲族」、即受病毒影響導致失去語言能力的人類美兒(菲雅艾倫飾),後者因某種理由而遭普斯默俘虜,諾亞與力加冒險拯救,事態發展出人意表,原來美兒並非失語,而是為保護同伴而展開秘密任務的英勇女戰士,多得她以身犯險,才可聯繫因逃避猿人迫害而隱居各地碉堡的人類,類似劇情跟Netflix電影《愛與怪物》大同小異。最後美兒跟諾亞道別,彼此立場分歧,前者誓要重奪地球統治權,後者卻希望延續凱撒初心,跟人類和平共存,正好為續集埋下伏線,準備揭開另一場「人猿大戰」。

動態捕捉技術逼真

雖說本片屬三部曲新一章,但保留不少細節,低調向前作致敬,例如力加剛認識美兒時,因她裝聾扮啞,於是替她取名「諾娃」,這名字最早出現在《猿人襲地球》,正是蓮達夏里遜(Linda Harrison)扮演的女野人;在《猿人爭霸戰:猩凶巨戰》則是凱撒收養人類女孩的名稱;在反派普斯默的海邊基地外擺滿由木架和布疋砌成「X」字型裝置,早在《猿人襲地球》亦曾出現。至於猿人力加的頸鏈和反派基地牆上的巨型標誌,均源自《猿人爭霸戰》首集凱撒住在人類家中的窗花圖案。

影像設計與電腦特效師出身的韋斯保,雖然轉行當導演,但從未放棄本業,製作費高達1.6億美元(約12.4億港元)的《猿人爭霸戰:猩凶帝國》視覺效果比前作更出色,如果覺得安迪瑟克斯(Andy Serkis)透過動態捕捉技術扮演猿人凱撒已逼真得令人驚歎,新片換上《牠》男星奧雲提格(Owen Teague)飾演猿人諾亞,無論外形與表情都比凱撒有過之而無不及,透過IMAX巨幕欣賞更覺栩栩如生。反觀菲雅艾倫飾演美兒,空有性感身材,卻欠演技支撐,雖說是女主角,感覺更像「花瓶」,且看續集會否有突破演出。

為免從未看過《猿人爭霸戰》三部曲的觀眾拒絕入場,導演韋斯保強調新片獨立。換句話說,觀眾就算不知凱撒是誰,依然無損欣賞今集的趣味。不過,作為全新三部曲的引子,本片長約145分鐘,卻沒有太多故事背景交代,而是節奏太慢且部分對白冗長所致,假如刪減至兩小時,觀影經驗應該更愉快。

上映日期:5月9日