《逆天奇案2》大結局慶功 思捷祥仔扮「何伯新何太」搞笑踩場

【明報專訊】無綫劇《逆天奇案2》前晚大結局，劇中演員齊集電視城觀看兼慶功，包括林夏薇、方力申、馮盈盈、劉佩玥、蔣祖曼、黃智賢、張頴康及謝雪心等。劇集總監製劉家豪與監製陳志江帶領眾人上台祝酒，似暗示籌備新劇本，有可能延續成系列。《福祿壽訓練學院》兩大台柱李思捷與阮兆祥（祥仔）趁機抽水，借近期城中熱話「東張西望何伯與新何太」，大玩新聞人物突襲錄影廠，比台上一班《逆天2》演員更搶鏡。

李思捷扮何伯，祥仔則扮新何太，兩人由造型、衣著打扮、說話神情及緩慢步伐均模仿得維肖維妙，幾可亂真。兩人「夫婦」上身，手拖手扮恩愛出現，即惹全場注目兼被包圍，劉家豪見狀即上前歡迎，邀他們上台，聯同梅小青及麥玲玲合照。擔任活動司儀的林子超笑說：「歡迎何生何太到場，希望他們找回450萬！」

林夏薇自爆鏡頭背後落淚

《逆天奇案2》方力申演反派教授角色，向林夏薇求愛不遂，輸給陳展鵬。方力申聲稱現實中未試過遭人拒絕「食檸檬」，有把握才敢展開追求。林夏薇指大結局有不少驚喜彩蛋，最難忘跟陳展鵬在生死邊緣，展開一段「最後」的隔空對話表白，非常感人，「我和展鵬雖然分開拍，但為更投入角色，事前已約定，誰先拍該場戲都好，對方就算不用開工都必定到現場陪伴。知道觀眾好喜歡我們這對CP，我跟展鵬是『世一』拍檔」。她記得當時站在攝影機後面跟陳展鵬對話，因太投入，即使聲演也忍不住落淚。

馮盈盈劉佩玥盼開拍第3輯

問到若開拍第3輯？林夏薇表示期待，開心見到觀眾受落，又感謝台前幕後付出很大努力才齊心事成，「初時有擔心觀眾覺得第一輯較好睇，估不到相隔幾年，觀眾仍對角色有感情。如果拍第3輯，想加入更多查案和動作場面」。她笑言受堂兄林峯在電影《九龍城寨之圍城》影響，所以恨拍打戲，更大讚林峯比想像中打得更勁。馮盈盈大露背性感亮相，稱穿紅衣是配合劇集開心的大團圓結局，期待稍後再跟劇組慶功。她與劉佩玥同表示，盼劉家豪榮休一陣便籌備拍第3輯。

記者：林蘊兒