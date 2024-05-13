CHILL CLUB頒獎禮 Serrini爆冷奪女歌手 盧瀚霆冧莊男歌手 獨攬3獎大贏家

【明報專訊】ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介23/24》昨晚假亞博舉行，頒發21個項目共31個獎項。MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）冧莊年度男歌手外，還憑歌曲《浪漫殺死巨蟹座》及《MONEY》分別奪得年度流行歌曲獎及年度跳唱歌曲獎，個人獨攬3獎成大贏家，姜濤僅獲MOOV大數據至尊歌手，MIRROR則獲年度組合及憑《RUMOURS》獲評審團表揚獎跳唱歌曲。Dear Jane亦是贏家，奪得年度組合、年度搖滾歌曲獎及評審團表揚獎搖滾歌曲3獎。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：劉永銳

今年大會取消個人獎項分金銀銅的安排，只有一名歌手得獎。Anson Lo連續3年獲年度男歌手，並以《浪漫殺死巨蟹座》及《MONEY》分別奪得年度流行歌曲獎及年度跳唱歌曲獎，領取年度男歌手獎時興奮說這一刻很開心，多謝MIRROR每個隊友，「這世界上你們是見證過我最軟弱一面的人，我愛你哋」，獲頒年度跳唱歌曲獎時說跳唱是好重要一條路，因有MIRROR才可做到，會努力出多些大家鍾意的跳唱歌。

姜濤獲至尊歌手 多謝歌迷支持

姜濤在年度男歌手再敗給Anson Lo，跟張天賦（MC）及缺席的張敬軒同獲新增設的MOOV大數據至尊歌手。姜濤與MC首度同台領獎，姜濤說：「多謝每個支持我哋的歌迷，無論是支持我哋邊個歌手都好，好衷心多謝，有你哋支持先會有這個咁熱鬧的樂壇，希望繼續支持樂壇。」MC多謝每個在平台下載他歌曲的人，希望可以有更多音樂給大家聽。MC亦憑《世一》獲年度節奏藍調歌曲獎及評審團表揚獎節奏藍調歌曲。MIRROR個人及組合共獲7獎，連續4年獲年度組合。

年度女歌手由Serrini爆大冷奪得，上台領獎時向陳蕾道歉，「唔好意思，我覺得這個獎屬於陳蕾，我係咪多30票？好難以置信，不要鬧我」。女歌手以李幸倪憑《單戀這件小事》及《Dum Dum》分別獲評審團表揚獎節奏藍調歌曲及評審團表揚獎跳唱歌曲兩獎最多。Dear Jane除獲年度組合獎外，還分別憑《浮床》及《時間管理大師》奪年度搖滾歌曲獎及評審團表揚獎搖滾歌曲。

邱士縉奪新人獎承諾做好音樂

MIRROR成員邱士縉（Stanley）大熱奪年度新人男歌手，隊友比他更雀躍，Stanley說︰「這個獎對我來講是沉重，但我答應大家一定繼續100%做好音樂。」歸綽嶢獲年度新人女歌手，Beanies奪年度新人組合。

因事缺席的林家謙擊敗大熱陳卓賢（Ian），獲年度唱作歌手，主持邀請Tyson Yoshi代領，他笑說：「林家謙搵啲咁嘢搞？係咪我講咩都入佢數？」然後說：「唔係我勁，係你哋廢。」引得全場嘩然及爆笑。

黃偉文隔空領獎 掛念香港

身在外地的黃偉文（Wyman）第4度奪年度填詞人，大會空運獎項給他，並安排合作過的歌手拍片答謝及恭喜他。Wyman指歌手來自不同年齡、資歷、生活態度及風格，提醒他寫詞的初心，覺得不同聲音都值得被聽見。他表示有掛念香港，會用Playlist跟大家互相掛念。

吳家忻預告約兩男食飯溝通

昨晚逾百歌手悉心打扮出席，Tyson Yoshi騷胸肌，吳家忻與女團COLLAR多名成員性感搶鏡。吳家忻近期先後被Tyson Yoshi及游學修取消關注社交平台，她亦取消關注Tyson Yoshi，三人同場但未有碰頭。吳家忻表示與兩人同場不尷尬，遇見會打招呼，稱不知發生什麼事，覺得自己無問題，遲些約他們食飯了解，相信通過溝通可以解決。

大會沒安排應援區，粉絲轉移陣地到室外應援，以姜糖（姜濤粉絲暱稱）、神徒（盧瀚霆粉絲暱稱）及Hellosss（陳卓賢粉絲暱稱）聲勢最勁，舉燈牌及大叫口號助威。曾於接機期間因爭位發生衝突的姜糖與神徒均秩序良好。