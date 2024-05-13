三料視后佘詩曼出新劇冇壓力 林峯羨慕羅子溢多親熱戲

【明報專訊】佘詩曼、林峯、羅子溢、陳瀅、梁諾妍、梁靖琪和黃浩然等主演優酷與寰亞電視聯合製作的劇集《家族榮耀之繼承者》，以豪門家族成員爭權奪利為題材，今晚起於無綫翡翠台首播。昨日舉行造勢記者會，佘詩曼與林峯相隔9年再演情侶有默契，去年憑《新聞女王》成三料視后，佘詩曼再有劇出未感壓力，透露今次角色變溫柔。林峯羨慕演花花公子的羅子溢艷福無邊，笑言自己拍10幾套劇不及對方一套多親熱戲。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

一眾《家族榮耀之繼承者》演員在記者會講解角色與人物關係，又播出余安安、羅嘉良分別怒摑佘詩曼（阿佘）及羅子溢預告片，飾演花花公子的羅子溢與梁諾妍有不少大膽激咀場面，林峯開玩笑說羨慕羅子溢艷福無邊，「我拍10幾套劇都不及他一套咁多」。林峯自言劇中既是暖男又是渣男，阿佘笑問是否「先渣（揸）後暖」，大講有味笑話。

阿佘難忘被摑到耳鳴

林峯與阿佘繼《使徒行者》相隔9年後再演情侶，故事及角色完全不同，產生另一種化學作用，默契依然。林峯賣關子拒說二人有沒有親熱戲，僅預告會跟黃浩然爭阿佘，盼有機會拍第3輯延續故事。

阿佘去年憑《新聞女王》「Man姐」一角成三料視后，紅爆香港及內地。對於新劇出街，她未感壓力，稱劇種不同，每個人戲分平均，「新劇講爭產，角色與Man姐很不同，今次角色溫柔得多，是本色演出」。阿佘提到遭余安安掌摑，有手指印面腫泛紅屬其次，最主要有短暫耳鳴，聽到「we we」聲，慶幸一take過完成，又稱情願被打，因打人要顧很多，壓力反而仲大。

羅子溢最驚整親大肚婆

梁諾妍首次演重頭劇，不乏大露背性感演出，還與羅子溢有大膽親熱戲。羅子溢稱當時估到梁諾妍是懷孕初期，拍攝時壓力特別大，「我都有仔女，好易感覺到梁諾妍那時正懷孕，拍攝時最驚太大動作整親她。拍親熱戲洪永城沒有來監場，反而鼓勵我們可去盡，他說好鍾意看這些戲」。繼《婚後事》，羅子溢與王敏奕再演情侶，今次親熱戲尺度沒有那麼厲害，雙方有一定默契。

羅子溢解釋劇中演風流花花公子，除梁諾妍和王敏奕還有跟其他女演員的親熱戲，笑言連太太楊茜堯都不明白為何他有那麼多愛情動作戲。他提到繼劇集《無間道》，再與羅嘉良合作很開心，拍攝時不停問對方意見，關係亦師亦友，「羅嘉良若覺得演得不夠理想，會主動提出重拍，他說OK的，我就好有信心。劇中我被他大力掌摑，真的有『頭都打甩』感覺，因為想拍出真火，慶幸一take過完成」。

梁諾妍獲老公支持拍親熱戲

梁諾妍初接劇本見有多場咀戲已讓丈夫洪永城過目，獲對方同意，還叫她去盡。拍完亦有給老公看片檢討和指導。產後不久的她日前透露因乳腺炎發高燒急症入院，梁諾妍表示偶然仍有發燒，正服藥治理，也有餵母乳，講笑責怪丈夫不幫手，「可能是休息不夠所致，其實老公都好好，有幫手湊大女。母親節與家人食飯慶祝，我已預備買花，由老公負責找數，但要他多付10倍」。

梁靖琪陳瀅首合作變老友

梁靖琪與陳瀅首度合作演姊妹，戲內戲外都相當老友，傾不停。陳瀅感謝梁靖琪拍劇時悉心照顧，自爆講英文冷笑話，只有梁靖琪一人明白，識笑和有反應。

梁靖琪演敗家有錢女，喜歡玩和性格瘋癲，劇中沒有太多感情線，毋須與別人爭男仔，「與林峯和阿佘好耐之前合拍《花花世界花家姐》，今次很緊張，驚做得不好，特別是與好朋友阿佘相隔多年再合作，反而是她說OK，叫我不必太緊張」。

陳瀅拍劇時常整蠱同劇演員，前輩羅嘉良和阿佘都不能倖免，她自認性格調皮，每次拍劇都整蠱人，已成習慣；阿佘笑稱會報仇，暫時未有行動。陳瀅記得初開工身形還脹脹哋，食飯時阿佘見她飲湯，用凌厲眼神加認真口脗說：「你仲食？」她明白阿佘為她好，結果減到少少磅數。

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