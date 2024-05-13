周吉佩遭老婆投訴 送禮補鑊 顏志恒心痛妻兒醫院過節

【明報專訊】周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強和支嚳儀等昨日到上水出席《一班好聲音「十」力無限演唱會》發布會，宣布6月22至23日假麥花臣場館舉行，眾人獻唱慶祝母親節，吸引逾300粉絲到場支持。10名「中一生」相隔年多再重聚開騷，周吉佩、龍婷與顏志恒感興奮，周吉佩稱監製吩咐他們準備「秘密武器」上台，到時分不同組合比拼，感覺似回到比賽，各人要有突破。顏志恒承認有點緊張，騷前要加緊排練，又稱一定會跳舞。

顏志恒細仔患猩紅熱

周吉佩活動後與太太和子女跟外母食飯過節，表示被太太投訴每年都沒有禮物，今年花心思買護膚品，亦有送禮給媽媽和外母。他昨晚赴英國商演，太太同行過二人世界，顏智恒提議周吉佩追多個小朋友？他說：「太太不想，我都不太想，順其自然。」

顏志恒透露細仔病倒患猩紅熱，前晚到醫院看急症，還未康服，太太再帶兒子到醫院，令他很擔心，替妻兒在醫院過節感心痛。李佳稱兒子有點咳嗽不適，工作後與媽媽及兒子食飯。龍婷活動後做直播節目，工作中跟粉絲過母親節。

羅啟豪拼事業 唔急拍拖

羅啟豪表示新歌登流行榜第一位，相信是送給媽媽最好的禮物。母親有否要求新抱做禮物？他自言暫時集中事業，因遲起步要努力一點，媽媽會明白。談到「中二生」譚輝智火速開演唱會，羅啟豪說：「佢好叻，我好欣賞他，戥佢開心，他有問我攞意見，到時會去睇。開騷等公司安排，4月舉行了歌迷會演唱聚會，作為40歲慶生活動。」

羅啟豪笑言理想對象不一定喜歡唱歌，但要喜歡聽他日日唱歌。是否抗拒跟粉絲發展感情？他說：「應該要避免，但我不知道，睇緣分。」李佳表示若有合適人選，一定介紹給羅啟豪。

記者：鍾一虹