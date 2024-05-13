Mamamoo成員見港迷學廣東話 華莎：你係咪嬲我呀

【明報專訊】韓國女團Mamamoo成員華莎前晚來港於亞洲國際博覽館舉行《HwaSa the 1st Fancon Tour [Twits] in Hong Kong》演唱會，穿上長褸戴墨鏡，以《英雄本色》Mark哥經典造型登場，還配以《阿飛正傳》音樂，充滿香港特色。華莎其後脫下外套，以白色恤衫配迷你裙，露出內衣又唱又跳，其中不乏跪地、扭臀的性感動作，台下反應熱烈，有男粉絲大讚她「靚女」。華莎見粉絲反應熱烈，大表感動稱想哭，叫粉絲不要一開場就搞喊她。隨後她看着「貓紙」用廣東話說：「你係咪嬲我呀？」透露一直想學講這句，場面搞笑。

食菠蘿包想起隊友

演唱會期間加插聊天及互動環節，華莎公開生活照，又回答粉絲問題，還挑戰跳女團Viviz人氣歌《Maniac》舞蹈。華莎透露收到香港粉絲送來美食，開騷前吃了菠蘿包，讓她想起隊友。她透露很喜歡港片《重慶森林》，並獻唱王菲的《夢中人》，廣東話咬字清晰；她表示在香港粉絲面前獻唱，分外緊張。有粉絲點唱張國榮歌曲，她唱了兩句《月亮代表我的心》，解釋這雖非張國榮作品，但他曾唱過，讓她印象深刻。華莎稱最近看了人氣韓劇《淚之女王》，大讚劇情有趣。之後與粉絲玩遊戲，大方送抱。

個唱尾聲，華莎感謝粉絲支持，承諾會再來港，「在我跳舞跳到腳斷之前，會一直表演給大家看」。其後兩度安歌，第二次安歌時，不少觀眾已離座，聽見音樂響起即時跑回場內，秩序良好。

記者：蘇珮欣