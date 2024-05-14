全男班招募港姐 曾志偉否認應屆三甲欠號召力 黎諾懿袁偉豪自詡揀女仔眼光好

【明報專訊】無綫昨日舉行《2024香港小姐競選》「全球招募」記者會，今年有別於過往安排應屆三甲呼籲招募，找來被封「香港小姐架構最大受益人」的黎諾懿和袁偉豪聯同年輕小生等吸引合資格佳麗把握機會報名參選，有港姐老婆的黎諾懿和袁偉豪更自誇實證了哪種女仔參選最完美。總經理（節目內容營運）曾志偉與助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲否認應屆港姐三甲號召力不足，曾志偉表示之後會重啟《香港先生選舉》，又親解男團LOONG 9見面會取消之謎，透露有意再分拆LOONG 9。

記者：林祖傑

10名猛男包括黎諾懿、袁偉豪、丁子朗、朱敏瀚與黃奕斌等現身宣傳，公布今年港姐口號為「Proud to be a woman」，有港姐老婆的黎諾懿和袁偉豪被封「香港小姐架構最大受益人」，黎諾懿笑言：「我最尊敬的人是我太太，因為她拯救了成個宇宙，執咗我呢嚿垃圾返屋企。」袁偉豪則放閃說：「我太太打磨我，成為更加發光發亮的人。」

曾志偉表示為配合主題，今屆主持、評審及表演嘉賓清一色女性，外景拍攝計劃兩佳麗一組前往不同地方，當中包括荷蘭、中東等。他認為疫情過去，應該會多了外地合資格佳麗回港報名。

三甲有藝員約 會履行職務

對於被網民批評港姐質素麻麻，可會更嚴格篩選？曾志偉說：「其實已經好嚴格，疫情時報名人數少了，亦有很多小妹妹離開了香港，希望今年報名人數增加，讓我們選擇更多，質素亦會提升。」他否認因應屆港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然及季軍王敏慈號召力不足改由小生呼籲，樂易玲強調三甲一早已簽藝員約，莊子璇已大學畢業，隨時準備工作，王怡然亦很想回港工作，很勤力跟老師練好廣東話，王敏慈正在北京戲劇學院讀書，表示有假期樂意回港工作，強調沒有放棄她們，若製作部需要三甲為新一屆港姐宣傳，是必須的。

內地成員工作簽證出問題

曾志偉表示之後考慮找LOONG 9幫手呼籲，對於LOONG 9成團後首個香港見面會因不可抗力原因取消，上海活動香港3名成員冼靖峰、文佐匡和黃奕斌無份參與，曾志偉說：「不可抗力是因工作簽證問題，當初以為可以用旅遊簽證出席，以為香港自由社會什麼都自由，唔係㗎嘛。經過上次教訓，加上冼靖峰要宣傳未能齊人，等下次齊人再搞大型一點，正構思香港和澳門選手可否再自己分一隊出來，可能叫Two 9、Three 9、Four 9，未知。我不想如丁子朗般選完就冇，想大家仍然可以喺埋一齊做啲嘢，不過都要睇睇，好似洪欣個仔（張鎬濂）在內地，願不願意回來呢？聯絡晒之後，日後會有一個明確啲嘅答案。」

港男亞軍丁子朗有望卸任

黃奕斌直認為見面會準備了很多，知道取消很失望，組新隊最緊要觀眾喜歡。丁子朗對於LOONG 9分拆組新隊，加他覺得冇所謂，但造型不會走可愛路線，「既然試過，大家都覺得丁子朗這樣很樣衰，不如正正常常唱歌跳舞，可能大家更加欣賞」。對於重啟《香港先生選舉》，丁子朗表示多年後終有機會卸任。可有留意當年冠軍黎振燁想復出？他說：「私底下冇聯絡，我有看報道，都祝福他。」

袁偉豪想三年抱兩

黎諾懿與袁偉豪均娶得港姐賢內助，二人又曾一同參與港姐外景拍攝。黎諾懿笑言：「根據我們的臨牀實證，可以告訴大家哪種女仔參選是最完美。」袁偉豪表示剛過了43歲生日，生日願望身體健康及BB健康成長。問可有計劃追多個？他說：「這也是目標範圍之內，還未開始，等太太休息吓先，她都忙於照顧BB，希望三年抱兩。」