【娛樂場】舞台劇《唔講得》 黃德斌葉童揭夫妻間不能說的秘密

【明報專訊】上海話劇藝術中心藝術總監喻榮軍的原著舞台劇《不可說》，將由進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁胡恩威改編及執導成廣東話版《唔講得》，陳善之監製，黃德斌、葉童、楊永德主演。喻榮軍談到創作《不可說》，「這個劇本緣於我對生活的認知與思考，尤其是生活狀態、命運無常，以及世人的孤獨」。

陳善之助找合適演員

《唔講得》故事始於一名腦神經外科醫生與腦神經內科醫生太太無法溝通，但每秒都在對話的生活。有一天，一名舊同學來訪，揭開藏在這家庭的一個秘密，真相真的可以說出來嗎？還是真的「唔講得」？劇裏4個人物，由生活的日常到生命的無常。講大話（謊言）、扮cool（疏離）、唔抵得（妒忌）之間隱藏了什麼「唔講得」的秘密？3年疫情後，人與人之間的關係是否產生了什麼講唔出口（難以啟齒）的變化？

胡恩威今次邀請陳善之擔任《唔講得》監製，陳善之憶述當日接到邀請過程，「有一天胡恩威突然打電話給我，說有個非常好的上海作家的舞台劇劇本，他會改成廣東話版本，同時想我做這個劇的監製，他覺得這個劇本在結構上，和他過往在『進念』時執導的劇目有所不同，又想除他一直合作的『進念』演員外，希望透過我的聯絡，可以找到其他演藝圈中合適的演員一齊參演」。

黃德斌葉童主角不二之選

陳善之看過劇本後，也很喜歡，覺得故事說的是人和人之間的溝通，以及人本孤獨的故事，於是他答應了胡恩威，之後兩人把腦海中覺得合適的名字互相告訴對方。陳善之說：「男主角即時覺得應該是黃德斌，德斌一直是我很喜歡的演員，之前看過他主演的一套話劇，覺得他演得很好，他在台上表演時，有某種緊張的情緒和氣氛，不知道是他真的緊張還是設計出來的，十分有感覺，正正就是他這份感覺，很適合《唔講得》的氣質。女主角方面，我和阿威（胡恩威）都覺得葉童最合適，她既有某種仍帶童真的神經質，亦十分倔強和實在，我和阿威都一致覺得德斌和葉童最適合飾演。」

奚仲文任美術顧問兼造型設計

陳善之很高興找來好友奚仲文任美術顧問和造型設計，希望透過彼此在創作上的交流、討論，可以有更好玩、更有感覺之效果及感受呈現給觀眾，「每次我看『進念』的作品時，就像在實驗室中嘗試不同方式去找出不同結局，這讓我覺得好有趣。我所說『進念』的實驗是在技術上，包括燈光、音樂、音效或舞台設計，但當中的故事，人與人之間的關係仍是很實在的」。

《唔講得》

日期：11月14至17日

地點：香港文化中心大劇院