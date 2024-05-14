《魷魚遊戲：真人挑戰賽》奪BAFTA最佳真人騷

【明報專訊】英國電影電視學院舉辦的BAFTA電視頒獎禮前晚在倫敦舉行，賽前獲多項提名的《傳媒家族繼承人》，最終只有馬修麥菲頓（Matthew Macfadyen）捧走最佳男配角，在最佳國際劇集獎跟《大熊餐廳》雙雙敗給爆冷的法國劇《千面人傑》。《傳》劇拜恩葛斯（Brian Cox）亦跟《王冠》杜明尼衛斯（Dominic West）等在最佳男主角輸給《第六誡》（暫譯，The Sixth Commandment）的添摩菲施普（Timothy Spall）。《第》劇改編自真人真事，講述添摩菲扮演的老師被前學生殺害，亦兼奪最佳迷你劇殊榮。

2017年憑《幸福谷》贏得BAFTA最佳女主角的莎拉蘭卡沙亞（Sarah Lancashire），以該劇力壓《諾利傳奇》海倫娜寶咸卡達（Helena Bonham Carter）、《最後生還者》貝拉藍斯（Bella Ramsey）等對手，再度封后。《群梟冒起》擊敗《翻盤特工隊》、《幸福谷》等，贏得最佳戲劇劇集之外，《群》劇謝絲敏佐遜（Jasmine Jobson）兼奪最佳女配角。串流平台Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》衍生的《魷魚遊戲：真人挑戰賽》則贏得最佳真人騷。