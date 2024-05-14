【開箱】《末日愚者》反應麻麻 錯不在劉亞仁戲分被刪

【明報專訊】韓劇《末日愚者》改編自日本伊坂幸太郎小說《終末的愚者》，上月26日在影視串流平台Netflix上架，講述小行星即將撞擊地球，末日來臨，原定去年播出，受男主角兼《收屍人》韓國影帝劉亞仁涉嫌吸毒被捕影響，劇集經刪剪後，延至今年上架。不過韓國或其他市場均反應麻麻，看過後發現此劇問題與劉亞仁戲分多寡無關，反而時序混亂，人物太多顧此失彼才「致命」。

政府預告末日將至掀大混亂

劉亞仁涉嫌吸毒被捕，《末日愚者》已拍竣，同劇演員先後護航，稱不能因一人錯誤，浪費整個劇組心血，結果《末》劇「逃出生天」，Netflix安排4月26日上架。曾拍《以吾之名》的《末》劇導演金鎮民在記者會表示，因劉亞仁事件，《末》劇要重新剪輯，盡量刪減其戲分。看過此劇會發現劉亞仁戲分比想像中多，他飾演美國生物技術研究員河倫相，也是女主角陳世卿（安恩珍飾）的未婚夫，兩人既要談情說愛，也要面對生死抉擇，劉亞仁角色相當重要，戲分根本難以完全刪去。初段講述政府公布末日即將來臨，身處美國研究所的河倫相被軍人帶走，生死未卜，到中段才返回韓國，但未有交代其間細節，估計被導演全部刪除。到劇集尾聲，劉亞仁經常出現，金鎮民受訪時也承認，「劉亞仁被刪減的戲分並不多」。

《末日愚者》講述美國太空總署公布，一顆小行星將撞向韓國，勢必變成焦土滅亡；距離撞擊日尚餘300天，韓國政府宣布全國戒嚴，末日消息令全國上下暴動，叛軍掀起內戰，囚犯越獄，綁架兒童及青少年，然後販賣、虐打及殺害。近百日後政府才稍微穩定情況。劇情主要圍繞末日前最後200日，民間物資不足，罪案頻生，政府與警方貪腐，人心惶惶。主角是熊川巿4名年紀相若的好友：初中女教師陳世卿、生物研究員河倫相、助理神父禹誠材（全晟佑飾）及軍官姜寅亞（金允慧飾）。主線圍繞陳世卿在末日公告後，帶學生到廣場靜坐示威，要求政府安排未成年者先送往安全區，卻遭大批逃犯襲擊，她目睹學生被綁架，甚至身亡，因而痛苦自責。世卿其後找到綁架學生頭目，向好友兼軍官姜寅亞求助，後者為人正直正義，但軍方也面對物資短缺及人手不足問題，愛莫能助，世卿只好親自復仇。熊川巿教會主神父白尚赫（康石雨飾）在末日公告後失蹤，禹誠材肩負起照顧信徒責任，卻發現白神父帶走捐獻，準備乘搭最後一班飛機離開。

演員表現最可觀

劇中人物眾多，除了4名主角外，圍繞他們身邊的青少年與父母、超巿老闆夫婦、教堂修女與信徒等，各有面對末日的心情與故事，雖感到不安與痛苦，依然誠實過活，每日如常耕種、工作、祈禱、相愛，如「傻瓜」一樣地過活。可是人物過多，即使全劇有12集，只能斷斷續續描述他們的故事，蜻蜓點水，難以深入；又因旁枝繁雜，反令主線推進緩慢，令全劇顯得鬆散。例如河倫相返回韓國，目的是帶走世卿，然而拖拉數集，也沒有好好討論去留；還有姜寅亞在劇集尾聲突然自稱同性戀者，與母親關係不佳，卻沒有後續，讓人摸不着頭腦。

另一方面，此劇從小行星200日後撞擊地球說起，由於設定了政府在小行星撞擊地球前300日公告，故畫面不時回到「300日前」、「290幾日前」，甚至描述末日公告前的故事，觀衆難免感混亂，至少要三四集時間才熟悉敘事手法，若沒耐性可能早已棄劇。劇中許多錯誤亦明顯，如通訊設施因內戰被摧毁，軍方用衛星電話，其他人卻能用手機收發短訊；還提到世界末日，青少年及兒童成為重要資源，被搶奪及買賣，但被殺害甚至強迫賣淫，又是否殘害「資源」顯得矛盾？小行星撞擊地球的最終情况亦省略，故事只停在撞擊前數天，更有始無終。

此劇最值得一讚是演員；安恩珍扮演善良教師，與其形象合襯，失去學生後想復仇的複雜心情，她也拿揑得很好。安恩珍由普通人突變復仇者，偷襲行動既不機智也不靈敏，反而貼近現實。金允慧剪短頭髮一改形象，化身正直女軍官，讓人耳目一新。全晟佑繼《熱血司祭》後再次扮演神父，輕鬆幽默的角色十分討好，其後他發現主神父背叛教會，不禁對信仰疑惑，也讓人有共鳴，可惜未有詳細探討。戲分被刪的劉亞仁，一如既往，演出自然而搶眼。