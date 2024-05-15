【開箱】《棕櫚上流圈》 拜金女千方百計扮闊太埋堆

【明報專訊】《韓流怪嚇》奉俊昊憑《上流寄生族》成為首名贏得奧斯卡最佳電影、導演、劇本及國際電影4項大獎的韓國導演，該片講述生活在基層的一家四口如何到大富之家鵲巢鳩佔最終釀成悲劇；今年3月底在影視串流平台Apple TV+上架的新劇《棕櫚上流圈》（Palm Royale），同樣講述女主角夢想攀附上流社會的經歷，但以喜劇手法呈現，本月初剛播出第10集大結局。雖然在爛番茄評論網站專業評分只有56%，但觀衆好感動有71%，雙方口味明顯並不一致。

富親戚中風昏迷

《棕櫚上流圈》講述1960年代末，Maxine一直想打入名媛雲集的皇家棕櫚俱樂部，可是跟任職飛機師的丈夫Douglas根本負擔不起入會費，雖然後者的嬸嬸Norma極富有，並且是俱樂部資深會員，可是Norma中風臥牀昏迷，Maxine只能偷偷借用對方的名牌服飾與手袋打扮成闊太潛入俱樂部，企圖結交一衆上流圈的中流砥柱，怎料立即遭識破被請離場。

Maxine鍥而不捨，不惜偷Norma的珠寶變賣掙錢，終給她捉到機會，發現其中一名闊太Dinah跟網球教練有染並懷有身孕，於是乘虛而入，假裝交通意外，結識Dinah，提出幫忙，介紹她到早前認識的Linda所經營之婦女中心，終找到醫生願意為她進行墮胎手術。Dinah雖心懷感激，卻看穿Maxine身無分文，婉拒為她入會背書。另一方面，在俱樂部當酒保的Robert跟Norma是忘年之交，認定Maxine貪財而接近Norma，決定告上法庭，爭取Norma的監護權。

《棕櫚上流圈》改編自美國女作家Juliet McDaniel於2018年出版的小說《Mr. and Mrs. American Pie》，看故事大綱，與劇集完全不同；原著中Maxine本來就是棕櫚灘上流圈的名媛，富有丈夫Douglas卻為了22歲的女秘書而離開她。Maxine離婚後變得一無所有，更「流放」到亞利桑那州，但她決意奪回失去的所有光環；想起自己以前是選美冠軍，如今人到中年，所有選美比賽都會把她拒諸門外，然而碰巧有個美國太太選舉，她決定組臨時家庭參賽。

原著大改增懸疑

除了Maxine不斷瞞騙是劇集及小說的共通點外，由《神聖電視台》編劇艾比施維亞（Abe Sylvia）監製及改編的《棕櫚上流圈》，情節基本上另行創作，譬如小說中Maxine與酒館老闆Robert及12歲男孩 Charles組臨時家庭，劇中Maxine最初視Robert為眼中釘，認為他是專為老婦服務的牛郎；而直到第8集也不見Charles的蹤影。劇中Maxine沒跟Douglas離婚，後者更不是富商。然而《棕》劇加了很多懸疑元素，上流圈子各人有不能宣之於口的秘密，成為Norma中風前平衡勢力與賺錢之途。

（明日再續）