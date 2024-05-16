【開箱】續談《棕櫚上流圈》 蒐集秘密有錢途

【明報專訊】昨日談到上周在影視串流平台Apple TV+播出第10集大結局的懸疑喜劇《棕櫚上流圈》（Palm Royale），講述女主角Maxine想躋身名媛雲集皇家棕櫚俱樂部的故事。

姬絲汀域由頭帶到尾

Maxine表面拜金，不惜一切成為皇家棕櫚俱樂部的會員，包括偷丈夫嬸嬸的珠寶變賣籌措入會費；又製造交通意外、安排墮胎門路來巴結闊太Dinah，以取得對方為其入會背書；甚至開空頭支票給另一闊太Mary，以求取得入會資格。在家中招呼這群白鴿眼名媛，要她調出各種名目的雞尾酒，便教Maxine疲於奔命且笑料百出。拍過《發夢王大歷險》的姬絲汀域（Kristen Wiig），長壽綜藝節目《周六夜現場》出身，全劇由頭帶到尾，要搞笑難不倒她；演拜金中女，卻是過往少碰的角色，令人眼前一亮。姬絲汀劇中也不止搞笑，當發現丈夫Douglas隱瞞與Linda曾結婚、地產生意觸礁被捕，以及與年輕美甲師Mitzi有染，她都能把不忿、徬徨與難過之情演出不同層次，尤其向小報記者剖白用假名參加選美，因自己只是被遺棄在洗手盆的孤兒，一無所有，憧憬名媛生活，是她小時候的一切。這時候又會對她多了三分同情，正是角色塑造成功之處。《校巴的村民》嘉露賓納（Carol Burnett）扮演中風後行動不便有口難言的Norma，同樣一絕，單靠豐富表情及肢體語言，已製造出不少笑點。事實上此劇演員大多是實力派，像演女權分子Linda的《婚姻故事》羅拉丹（Laura Dern），既是此劇監製，也力邀姬絲汀域參演，並跟父親兼《百萬獎金夢》男星布斯丹（Bruce Dern）劇中演回父女；加上扮演Linda繼母的《冰之驕女》艾麗遜珍寧（Allison Janney）、演Douglas的《極速傳奇：福特決戰法拉利》佐斯魯卡斯（Josh Lucas），陣容鼎盛。較少拍戲的「拉丁天王」Ricky Martin飾演Robert也戲分不少，他與Norma的友情動人，跟Linda的相知給人溫暖感覺，與Maxine由冤家變成閨密更有笑有淚。超模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）女兒佳雅歌芭（Kaia Gerber）繼承母業，亦為名模，年僅22歲的她近年不時客串幕前，今次在《棕櫚上流圈》扮演美甲師Mitzi，身形高䠷，比劇中很多男演員還要高。演技仍稚嫩，但外形亮麗，彌補了不足，而且角色也強調青春美色，她正適合此角。

以1969為背景

此劇說上流社會爾虞我詐，像Norma中風前收藏了一個名片盒，全部載有俱樂部會員的秘密，每一場派對的邀請卡片言隻字，實際像「保護費」或「掩口費」通知書。以1969年為背景，這一年尼克遜總統就職，太空人登月，美軍仍在越戰泥沼，劇中不時透過電視新聞交代當時氣氛。其中Linda的女權朋友將臨盆，丈夫卻被徵召上戰場，結果在Linda父親的喪禮，她正好要分娩，豪宅浴缸變成產房，過程搞笑又荒謬。