大仔被指戀無綫藝員胡美貽 「不過問任何事」 謝玲玲避談子緋聞

【明報專訊】謝玲玲與趙慧珊（Aka）前晚出席慈善畫展開幕酒會，希望藉畫展提高大眾對遺傳性乳癌的認知，所有零售及顧客消費收益將捐贈予香港遺傳性乳癌家族資料庫，幫助有需要人士。謝玲玲獲女兒林恬兒、林心兒和兒子林孝能到場支持，提到大仔林孝賢被指跟無綫藝員胡美貽（Nicole）拍拖，謝玲玲稱是開明媽媽，尊重子女做任何事，避談有否見過Nicole。

記者：柯美

攝影：劉永銳

謝玲玲在女兒林心兒陪同下受訪，透露提供了9幅油畫做慈善，最喜歡售價15萬的《繁花似錦》，希望透過這些畫作為女性團體發聲，盡一點心意，「我以前跟內地國畫老師學國畫，十幾年前才開始畫油畫，油畫更加可以表達我的內心感情、想法和創作，用多姿多采的顏色和形狀表達我的心情，喜歡以大自然為題材，畫花花草草」。

被問到大仔林孝賢為何沒到場支持？謝玲玲表示大仔有到場，恭喜完便離開。對於有傳林孝賢和無綫藝員Nicole秘密拍拖，女方已融入林家共賦同居，又獲未來奶奶謝玲玲接受，謝玲玲避談兒子感情事。

環遊世界 唔恨飲新抱茶

被問有否恭喜兒子拍拖，謝玲玲說：「細路哥嘅嘢唔理，佢哋已經大個。（兒子女友不需要過目？）我現在係好開明嘅媽媽，尊重子女做任何事，佢哋都三四十歲，我已經完成教育佢哋嘅責任，唔過問任何事情。我現在飛來飛去，趁仲行得走得，去旅行睇吓個世界。」

謝玲玲沒有回答是否見過Nicole，認為兒子可以隨便交朋友，不需要過她那關。是否不希望兒子早日結婚生仔？她表示時代不同，結婚生仔並不重要，最重要做好自己，開心為主。被再追問Nicole是否已融入家中，她說：「唔理。」之後以大女林恬兒到場為由終止話題。

Aka為李靄璣BB房繪畫

Aka與合作3年的藝術總監林奕匡太太李靄璣（Rikko）一起出席，Aka表示今次慈善畫展以女性和愛做主題，共畫了10幅作品，其中一幅包含BB元素的作品，與Rikko懷孕不謀而合。Rikko稱Aka交畫作時，對方未知她懷孕，「見到Aka幅畫，有想過使橫手，利用職權買下，但今次活動為慈善，當然不可以」。

Rikko要求Aka以此概念和元素再畫一幅送給她，「藝術有價值，到時我會給她一封大利市」。Aka透露Rikko還要求她為新居的BB房繪畫，可有壓力？她說：「我喜歡畫畫，無壓力。」