台灣金曲獎 李玟無緣獲特別貢獻獎

【明報專訊】第35屆金曲獎頒獎禮將於6月29日在台北小巨蛋舉行，昨日公布入圍名單，「金曲歌后」由楊乃文、孫盛希、9m88、蘇運瑩及袁婭維角逐，當中以楊乃文呼聲最高，她以專輯《Flow》入圍金曲獎8項提名，成為入圍大贏家。至於之前呼聲同樣高的梁靜茹、王心凌卻未能入圍。評審團主席、資深音樂人陳子鴻表示金曲獎每年競爭非常激烈，女歌手獎投票部分沒有5輪也有3輪，當然大家也有心中遺珠，但入圍5強都非常優秀。

陳奕迅角逐歌王5強止步

「金曲歌王」入圍名單同樣矚目，林俊傑（JJ）再度入圍，跟Marz23、MC Hot Dog熱狗、裘德及許鈞爭獎，JJ有望三度封歌王。陳奕迅雖曾進入複選，但最後票數不足，亦無緣角逐。台灣男演員鳳小岳演而優則唱，入圍「金曲新人」，與鄭平、鄒序、王ADEN、徐暐翔等爭獎。

去年7月離世的歌后李玟（CoCo）生前最大遺憾是未能拿到金曲獎，不少網民盼CoCo能獲頒特別貢獻獎。據台灣傳媒報道，CoCo因身分問題不符合資格，確定無緣獲今屆金曲貢獻獎。李玟的胞姊李思林接受訪問表示：「歌迷有跟我說過有關這件事，但好像我們並未符合資格，但我相信金曲獎是一個包容的獎項，希望還能有一點希望吧！」

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