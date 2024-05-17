處男騷施渾身解數冧粉絲 P1X3L預告向草蜢天堂鳥致敬

【明報專訊】《全民造星II》冠軍吳啟洋（Phoebus）與同屆參賽者歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）3年前組成男團P1X3L，一直等待首個處男騷，幾經波折，本月31日終圓夢，於出道之地九展Star Hall舉行一場《P1X3L！OMG LIVE 2024》。3子誓出盡渾身解數冧粉絲，預告獻唱香港經典三人組合歌曲致敬。演唱會雖好事多磨，P1X3L不認為星途比同期歌手難行，覺得是歷練，期望下次開戶外騷圓第二個夢。

記者：林祖傑

P1X3L由出道第一年已說要舉行演唱會，一拖再拖，去年暑假宣布落實開騷，最後突然被取消，大感失落的3子曾向所屬環球唱片了解，未有確實胎死腹中原因。去年底終迎來好消息，宣布今年5月舉行處男騷，他們興奮又雀躍。

會否騷肌 睇狀態

P1X3L出道3年，承認團歌加個人歌曲確實不多，要應付一個演唱會一定不夠歌，故會選唱其他歌手的歌，「本來提議唱其他香港3人男子組合的歌致敬，但被否決，原因配合不到演唱會主題，最終決定將草蜢、天堂鳥、E-kids等歌曲組合成串燒歌致敬。我們會盡量呈現最好的舞蹈，表演是重心，騷肌就睇狀態」。提到當中有成員較多個人歌，3子稱不會計較，一心只想做好個騷。

準備充足 開騷最好時間

在開騷問題上與唱片公司多番周旋，終於如願，P1X3L形容心情如坐過山車。Phoebus去年談及得知演唱會被取消，激動得眼泛淚光，他說：「因為當時剛知道取消，很容易將情緒爆發出來，有種掙扎的感覺，所以之後知有得開騷，一日未賣飛都未敢確認，擔心又失望，亦不想粉絲失望。」

George和Marco強調雖沒有強烈表達不滿，但態度與Phoebus差不多，Marco說：「當時也擔心不知幾時先開，終於等到，亦係一個好timing ，可以準備得更好。」

笑稱唔夠錢送飛畀朋友

P1X3L表示雖只開一場，但已很滿足，特別是在九展舉行，3子回憶《全民造星II》面試就在此處，代表他們的星途開始，十分有意義，儘管等足3年才能成事，也不覺星途比同期歌手特別難行，反而是種歷練，「開騷只是達成其中一個夢，下一步希望搞戶外騷」。

P1X3L承認只開一場座位緊絀，有很多前輩或同輩都想邀請到場，3人均沒有免費飛，「要自己畀錢，畀唔到咁多，通常開騷前可能會有一兩個位給我們，有都請家人睇啦」。

場地提供：iza'bis by city'super