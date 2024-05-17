《芙莉歐莎》康城首映獲8分鐘掌聲 哥普拉競賽片《大都會》口碑差無阻賣埠

【明報專訊】《末日先鋒：戰甲飛車》佐治米勒（George Miller）執導，《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）與《雷神奇俠》基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）合演動作片《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga），前日以康城影展非競賽片姿態舉行世界首映禮，全場觀眾起立拍掌接近8分鐘，反應熱烈。至於《教父》金像導演哥普拉（Francis Ford Coppola）自資拍攝新片《大都會》（暫譯，Megalopolis），雖然試映會口碑欠佳，但業內人士認為此舉無阻發行商「買片」意欲。

2015年上映《末日先鋒：戰甲飛車》叫好叫座，現年79歲的澳洲導演佐治米勒相隔9年再拍前傳式電影《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》，請來安雅泰萊采兒演繹上集女主角查莉絲花朗（Charlize Theron）的年輕冒險故事。前日在康城舉行首映禮，安雅以Dior復古造型行紅地氈，基斯則偕「雷神嫂」艾莎柏德琪（Elsa Pataky）亮相，《繁花》內地女星唐嫣亦來湊熱鬧。

安雅泰萊采兒演技獲讚

美媒Deadline昨日報道，《芙莉歐莎》放映完畢，全院觀眾起立鼓掌約8分鐘，但另一美媒Variety及英國《每日郵報》卻指掌聲只有6分鐘。安雅見狀即向影迷和傳媒送飛吻，基斯則感動得眼泛淚光，導演致謝時稱：「我們為了完成此片而付上最大努力，如今看到大家的回應，真的非常高興。」活動結束後，安雅換上黑色性感短裙出席慶功宴，除了導演和「雷神」夫婦外，主競賽評審團主席兼《Barbie芭比》女導演姬達嘉域（Greta Gerwig）、超模「黑珍珠」娜奧美金寶（Naomi Campbell）、《貓王》導演巴兹雷曼（Baz Luhrmann）等亦有到場。《芙莉歐莎》將於本月24日在美國開畫，香港提早一天上映。

《芙莉歐莎》首映落幕，首輪影評隨即曝光，美國「爛番茄」網站綜合40篇文章，得出88%高分，但評語有讚有彈，Variety及《Empire》雜誌均認同新片的特技及動作場面出色，但仍略遜於前作；至於女主角安雅的表現則普遍讚好，《Empire》影評人John Nugent說：「表現非凡。」

英發行商購特朗普片

另一方面，金像導演哥普拉相隔13年再拍新片《大都會》，將會角逐康城影展最高榮譽金棕櫚獎，趁今日舉行首映禮前，昨天先辦傳媒優先場，結果跟45年前在康城放映《現代啟示錄》一樣惹來劣評，有美媒擔心此舉可會影響發行商洽購版權的意欲？但據業內人士估計，情况未必如傳媒想像般惡劣，哥普拉或會考慮跟發行藝術性較高電影的公司合作，例如憑《奇異女俠玩救宇宙》和《鯨》揚威奧斯卡的獨立製作公司A24，然後安排《大都會》在今年第4季上映，落力爭取明年電影頒獎禮的「入場券」。

除了《大都會》外，《聖蛛》伊朗導演亞里亞巴斯（Ali Abbasi）執導新片《The Apprentice》亦到康城「賣埠」，並跟英國及愛爾蘭發行商簽約，暫定今年底於當地上映。此片與美國前總統特朗普（Donald Trump）自2004年起監製兼主持真人騷《飛黃騰達》同名，以1970及80年代他在紐約建立地產事業經過為藍本，「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）扮演年輕特朗普，《傳媒家族繼承人》男星謝洛美史壯（Jeremy Strong）與《波叔出城2》瑪莉亞巴卡路華（Maria Bakalova）分別飾演美國著名律師科恩（Roy Cohn），特朗普事業初期視對方為師父，以及他的首任妻子伊萬娜（Ivana Trump）。